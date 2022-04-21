烏克蘭局勢｜G20俄財長發言　美英加歐代表離場抗議

「20國集團」(G20)財長及央行行長開會期間，美國財長耶倫等西方多國官員於俄羅斯代表開口發言時離場，抗議俄羅斯入侵烏克蘭。耶倫早前已表明拒絕出席部分俄官員在場的G20會議。
綜合報道，會議在輪到俄羅斯財長Anton Siluanov以視像方式發表講話時，耶倫、美聯儲主席鮑威爾、歐洲央行行長拉加德，加拿大財長方慧蘭、英倫銀行行長貝利、烏克蘭財長Serhiy Marchenko、法國及德國官員集體離場以示抵制俄羅斯。部分以視像方式出席的財金官員則關閉鏡頭。印度與中國官員未有離場。
方慧蘭：俄侵烏對全球經濟構成重大威脅
加拿大財長方慧蘭在Twitter發布一張離場官員的合照，指俄羅斯入侵烏克蘭，對全球經濟構成重大威脅，民主國家不會容忍有關行為，G20不應受到俄羅斯干擾。
G20按照傳統，周三在世銀與國際貨幣基金組織(IMF)年會期間，舉行全體財金官員會議，會議以閉門方式進行。
The world’s democracies will not stand idly by in the face of continued Russian aggression and war crimes. Today Canada and a number of our democratic partners walked out of the G20 plenary when Russia sought to intervene. pic.twitter.com/J67gU810sO— Chrystia Freeland (@cafreeland) April 20, 2022