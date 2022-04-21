烏克蘭局勢｜G20俄財長發言　美英加歐代表離場抗議

「20國集團」(G20)財長及央行行長開會期間，美國財長耶倫等西方多國官員於俄羅斯代表開口發言時離場，抗議俄羅斯入侵烏克蘭。耶倫早前已表明拒絕出席部分俄官員在場的G20會議。

綜合報道，會議在輪到俄羅斯財長Anton Siluanov以視像方式發表講話時，耶倫、美聯儲主席鮑威爾、歐洲央行行長拉加德，加拿大財長方慧蘭、英倫銀行行長貝利、烏克蘭財長Serhiy Marchenko、法國及德國官員集體離場以示抵制俄羅斯。部分以視像方式出席的財金官員則關閉鏡頭。印度與中國官員未有離場。