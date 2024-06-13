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國際
2024-06-13 09:53:00

烏克蘭局勢｜G7峰會今日展開　據報各國就運用被凍結俄資產援烏達成協議

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G7峰會今日展開，據報各國就運用被凍結俄資產援烏達成協議。(資料圖片)

G7峰會今日展開，據報各國就運用被凍結俄資產援烏達成協議。(資料圖片)

七國集團(G7)峰會今日起一連三日在意大利南部阿普利亞(Puglia)舉行。今次峰會將討論多個議題，包括中東局勢、與中國的貿易不平衡、人工智能(AI)險，以及俄烏戰事等等。美國宣布，總統拜登將在峰會期間，與烏克蘭總統澤連斯基簽署安全協議，各國亦就利用被凍結俄羅斯資產衍生的收益，援助烏克蘭達成協議。

法國官員證實，與會國家已就利用被凍結俄羅斯資產所衍生的收益，去援助烏克蘭達成協議，援助將以貸款形式由美國轉交烏克蘭。《美聯社》(Reuters)引述知情人士指，金額將達500億美元。美國白宮國家安全顧問沙利文(Jake Sullivan)表示，這將有助烏克蘭繼續抵禦俄羅斯的侵略

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拜登將於當地周四(13)早上與烏克蘭總統澤連斯基會面，美國官員透露兩人將會簽署雙邊安全協議。沙利文表示，協議將顯示華府支持烏克蘭的決心，並向俄羅斯釋出信號，若普京以為他將比支持烏克蘭的聯盟更長久，將會是錯的，但重申美國不會派士兵到烏克蘭抵禦俄軍。

沙利文表示，協議將顯示華府支持烏克蘭的決心，若普京以為他將比支持烏克蘭的聯盟更長久，將會是錯的。(資料圖片)

沙利文表示，協議將顯示華府支持烏克蘭的決心，若普京以為他將比支持烏克蘭的聯盟更長久，將會是錯的。(資料圖片)

埃爾多安和莫迪等獲邀出席峰會

道主意大利的總理梅洛尼(Giorgia Meloni)邀請約12G7員國領袖，包括土耳其總統埃爾多安(Tayyip Erdogan)和印度總理莫迪(Narendra Modi)等，羅馬天主教教宗方濟各(Pope Francis)將在14日飛抵，討論有關人工智慧（AI）的議題

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