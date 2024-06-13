烏克蘭局勢｜G7峰會今日展開　據報各國就運用被凍結俄資產援烏達成協議

G7峰會今日展開，據報各國就運用被凍結俄資產援烏達成協議。(資料圖片)

七國集團(G7)峰會今日起一連三日在意大利南部阿普利亞(Puglia)舉行。今次峰會將討論多個議題，包括中東局勢、與中國的貿易不平衡、人工智能(AI)風險，以及俄烏戰事等等。美國宣布，總統拜登將在峰會期間，與烏克蘭總統澤連斯基簽署安全協議，各國亦就利用被凍結俄羅斯資產衍生的收益，援助烏克蘭達成協議。

法國官員證實，與會國家已就利用被凍結俄羅斯資產所衍生的收益，去援助烏克蘭達成協議，援助將以貸款形式由美國轉交烏克蘭。《美聯社》(Reuters)引述知情人士指，金額將達500億美元。美國白宮國家安全顧問沙利文(Jake Sullivan)表示，這將有助烏克蘭繼續抵禦俄羅斯的侵略。