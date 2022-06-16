烏克蘭局勢｜IKEA宣布出售俄羅斯工廠　裁員1.5萬人

自俄羅斯入侵烏克蘭後，全球最大家具品牌IKEA早於3月初宣布暫停在俄羅斯和白羅斯的業務，並暫停從兩地採購原材料。IKEA周三(15日)宣布，將出售位於俄羅斯的工廠，關閉當地辦公室並裁減當地1.5萬名員工。

IKEA周三表示，在可見的未來，沒有重開俄羅斯業務的可能性，IKEA品牌擁有者，同時也負責供應產品的Inter IKEA決定，啟動出售4間俄羅斯工廠、永久關閉莫斯科和白俄羅斯首都明斯克(Minsk)採購與物流辦公室，以及裁員的計劃。公司將繼續支付薪金予1.5萬名俄羅斯僱員直至8月底止。

Ingka Group 仍維持俄 14 間購物中心營業

《路透社》(Reuters)報道，IKEA在俄羅斯的1.5萬名僱員之中，有1.25萬名受僱於門市和商場關連企業Ingka Group。Ingka Group聲明指出：「遺憾的是，大環境未見改善，且毀滅性戰爭仍在繼續。全球企業和供應鏈深受影響，我們看不到任何近期恢復營運的可能性。」同時也是全球最大購物中心持有者之一的Ingka Group，仍維持俄羅斯14間品牌名為MEGA的購物中心營業。

IKEA在俄羅斯合共有17間店鋪，俄羅斯是IKEA世界第十大的市場，整個財年來自俄羅斯的零售銷售額為16億歐元，佔總零售額的4%。