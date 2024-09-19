烏克蘭拳王波蘭機場被扣留　澤連斯基稱誤會並已獲釋

烏克蘭的重量級拳王烏斯克（Oleksandr Usyk），在社交媒體上被拍到於波蘭的機場被當地執法人員扣留。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）周三（18日）就表示，這位烏克蘭「英雄」已獲釋。

曾為烏克蘭參軍抗擊俄羅斯的烏斯克，被拍到在波蘭克拉科夫的機場被人用手扣帶走。澤連斯基在周二曾表示，對波蘭方面這樣對待他們的公民及冠軍表示失望。及後澤連斯基在社交平台X表示：「我指示外交部長西比哈（Andrii Sybiha‎）以及內政部長克利緬科（Ihor Klymenko）立刻去處理在克拉科夫機場的扣留事年。」他再表示：「現在一切已安好，我們的冠軍已經獲釋，他不再被扣留了。」