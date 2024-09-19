烏克蘭拳王波蘭機場被扣留　澤連斯基稱誤會並已獲釋

烏克蘭的重量級拳王烏斯克（Oleksandr Usyk），在社交媒體上被拍到於波蘭的機場被當地執法人員扣留。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）周三（18日）就表示，這位烏克蘭「英雄」已獲釋。
曾為烏克蘭參軍抗擊俄羅斯的烏斯克，被拍到在波蘭克拉科夫的機場被人用手扣帶走。澤連斯基在周二曾表示，對波蘭方面這樣對待他們的公民及冠軍表示失望。及後澤連斯基在社交平台X表示：「我指示外交部長西比哈（Andrii Sybiha）以及內政部長克利緬科（Ihor Klymenko）立刻去處理在克拉科夫機場的扣留事年。」他再表示：「現在一切已安好，我們的冠軍已經獲釋，他不再被扣留了。」
烏斯克僅表示誤會並尊重波蘭警方
波蘭外交部回應美國有線新聞網絡（CNN）時就表示，有關事件不在於他們的職責範圍，但是事件「已經解決」。而烏斯克就在社交媒體上表示，事件只是因為一些誤會，並且已獲盡快解決。他又表示感謝各界的關心，並感激烏克蘭的外交部協助，並尊重波蘭的警方忠實地履行職責。
不過目前仍未知道烏斯克被扣留的原因，而西比哈在早前曾指事件是不能夠接受，並向波蘭方面進行交涉。烏斯克在今年擊敗了「吉卜賽之王」的富里（Tyson Fury），統一重量級拳王的腰帶，成為25年來首位「無庸置疑」的重量級拳王。
Oleksandr Usyk the Ukrainian Boxing Champ was arrested at Krakow and all the Nazis are going crazy online including very harsh remarks from the füh·rer himself Zelenskyy?😬— Contrarian (@ContrarianTribe) September 17, 2024
I guess laws should not matter if you’re Ukrainian?🙄 pic.twitter.com/XOPCfSW8n0