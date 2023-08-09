烏克蘭搗俄空襲暗殺陰謀 「大媽」間諜刺探澤連斯基行程

烏克蘭搗破俄羅斯刺殺烏總統澤連斯基的陰謀。烏情報機關周一公布拘捕一名俄羅斯女間諜的照片，相中人樣貌被遮蓋，見其衣著是一般婦人打扮。烏方指，該名女間諜收集澤連斯基到訪戰事前線行程資料，以協助俄羅斯空襲擊殺他。
烏克蘭情報機關SBU並無公開女間諜的身份，報道指她是尼古拉耶夫州(Mykolaiv)奧恰基夫市的居民，於一間軍方商店任銷售員。澤連斯基上月底到訪尼古拉耶夫探訪受傷士兵，並向醫生頒發國家勛章。SBU稱那名女子為叛國者，她收集澤連斯基的行程資料，以便規劃其車隊的路線、到訪時間和地點。她企圖將資料交給俄羅斯人時「斷正」被捕。當地情報人員同時加強澤連斯基在當地行程的保安。
圖破壞防禦系統 透過社區服務「收料」
除了密謀暗殺澤連斯基，該名女子也協助俄羅斯收集烏克蘭的軍事部署資料，以便俄軍發動另一次大型空襲。她駕車前往奧恰基夫附近地區拍攝防禦系統和軍火庫的照片，又搜集烏克蘭武裝部隊位置和重要設施的資料。報道又指，她透過社區服務向街坊「套料」。這名女間諜被指控洩露烏克蘭軍火和部隊的動向及位置等，面臨最高被判監12年。
SBU公開了女間諜與俄羅斯接頭人的互聯網線上對話和手寫筆記，提及兵營和醫療設施。其中一段對話顯示，該女子向某人提及澤連斯基計劃到訪市內一間醫院，對方追問是哪一間醫院和何時，還說希望她提供照片，又指拍攝醫院照片應該不會引起懷疑。自2022年2月俄羅斯攻打烏克蘭以來，澤連斯基成為俄方頭號暗殺目標，但並無阻他到戰場前線慰勞軍隊。他上月接受美國傳媒訪問稱，如果他一直擔心安危，會「匿埋」自己，就像俄羅斯總統普京現在不願離開自己的「地堡」。