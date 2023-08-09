烏克蘭搗俄空襲暗殺陰謀 「大媽」間諜刺探澤連斯基行程

烏克蘭搗破俄羅斯刺殺烏總統澤連斯基的陰謀。烏情報機關周一公布拘捕一名俄羅斯女間諜的照片，相中人樣貌被遮蓋，見其衣著是一般婦人打扮。烏方指，該名女間諜收集澤連斯基到訪戰事前線行程資料，以協助俄羅斯空襲擊殺他。

烏克蘭情報機關SBU並無公開女間諜的身份，報道指她是尼古拉耶夫州(Mykolaiv)奧恰基夫市的居民，於一間軍方商店任銷售員。澤連斯基上月底到訪尼古拉耶夫探訪受傷士兵，並向醫生頒發國家勛章。SBU稱那名女子為叛國者，她收集澤連斯基的行程資料，以便規劃其車隊的路線、到訪時間和地點。她企圖將資料交給俄羅斯人時「斷正」被捕。當地情報人員同時加強澤連斯基在當地行程的保安。