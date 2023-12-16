烏克蘭村議員疑不滿會議結果　突丟3枚手榴彈致26人輕重傷（有片）

根據《美聯社》與《BBC》報道，事件發生在外喀爾巴阡州科雷茨基（Keretsky）的村莊，當地村委會15日上午正在討論明年的預算案，同時就向議會主席發放獎金一事進行表決。

烏克蘭西部一村議會15日在討論明年預算案時，一名村議員疑似不滿結果，竟突然在會議室投擲3枚手榴彈，引發爆炸，導致26人受傷，驚悚畫面全程在Facebook直播。

根據《美聯社》與《BBC》報道，事件發生在外喀爾巴阡州科雷茨基（Keretsky）的村莊，當地村委會15日上午正在討論明年的預算案，同時就向議會主席發放獎金一事進行表決。

會議同步Facebook直播

就在會議進行了將近1個半小時後，一名身穿黑色大衣、隸屬烏克蘭總統澤倫斯基「人民公僕黨」的村議員巴特里恩（Serhii Batryn）疑對討論結果不滿，他大喊反對，離開了會議室。

離席幾分鐘後，他回到會議室並堵在門口，接着從大衣口袋裡掏出3枚手榴彈。他對着其他人表示「我可以嗎？我可以嗎？」，然後拔開安全栓將手榴彈丟向地板，炸彈瞬間引爆，火光與濃煙瞬間充滿室內，現場尖叫聲不斷。