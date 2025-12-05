烏克蘭現人口危機　出生率大跌　戰後恐無人重建家園

烏克蘭正面臨嚴峻的人口危機。西部小鎮霍夏（Hoshcha）的產科病房空無一人，今年僅記錄139名新生兒，低於2024年的164名，更遠不及十年前每年超過400名的出生數。婦科醫生赫克爾（Yevhen Hekkel）感嘆：「許多年輕男性已經死亡，坦白說，他們本應補充烏克蘭的基因庫。」

《路透社》12月4日報道，根據烏克蘭國家科學院人口研究所數據，烏克蘭人口已從2022年2月被俄羅斯入侵前的4200萬人，縮減至目前不到3600萬人，其中包括數百萬被俄羅斯佔領地區的居民。該機構預估，到2051年烏克蘭人口將降至2500萬。根據美國中央情報局2024年世界概況估計，烏克蘭擁有全球最高死亡率和最低出生率，每一名新生嬰兒對應約三名死者。戰爭造成數十萬人傷亡，加上數百萬人逃離家園、新生兒數量銳減，當局正面臨一個關鍵問題：戰爭結束後，還有誰能重建這個破碎的國家？

約1名嬰兒對應約3名死者

霍夏是一個約5千人的烏克蘭小鎮，距離前線數百英里，卻承受人口危機的全面衝擊。鎮議會主席彭卓克（Mykola Panchuk）表示，霍夏及周邊地區約2萬4千名居民中，自2022年以來已有141人在戰爭中喪生，另有11人自2014年起在東部對抗俄羅斯支持的武裝分子時陣亡。附近薩多韋村（Sadove）一所曾有200多名學生的學校已經關閉，彭卓克說：「兩年前我們被迫關閉這所機構，因為那裡只餘九個孩子。」