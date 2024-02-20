烏克蘭美女YouTuber遭AI盜臉　化身居華俄女稱要嫁中國人(有片)

人工智能(AI)技術越來越進步，也造成假資訊內容滿天飛，其中AI換臉受害者近年越來越多。近日一名在內地多個社交平台自稱為俄羅斯女子，發布中俄友好的內容，「她」更稱要嫁中國人，沒想到這一切都是「AI換臉」技術，被本尊、烏克蘭女子YouTuber發現後拍片揭露此事。

被「複製」出現內地多個社交平台 操普通話直播帶貨 烏克蘭籍美女YouTuber蘿伊克（Olga Loiek）上月底在個人YouTube頻道上傳一段標題為「有人在中國『複製』了我……(Somebody Cloned Me in China……)」，表示她發現包括抖音、小紅書、B站等中國社交平台上出現和她長得一模一樣的網紅，但在各個平台帳號的名字都不一樣，有的叫「安娜」，有的叫「娜塔莎」；共同點是這些「網紅」都宣稱自己來自俄羅斯，在中國生活多年，發布強調中俄友好的內容，稱深深愛著中國，還講了一口流利普通話，更稱要嫁中國人、俄羅斯經濟需要中國支持，甚至直播帶貨等。