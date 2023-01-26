烏克蘭黑海港口敖德薩列入世界遺產名錄

聯合國教科文組織(UNESCO)宣布，將烏克蘭黑海城市敖德薩(Odesa) 歷史中心列入《世界遺產名錄》，同時被列入《瀕危世界遺產名錄》，，使其有機會獲得更多國際技術和財政援助。

有「黑海明珠」之稱的敖德薩，去年2月爆發俄烏戰爭後曾多次遭俄軍空襲，國際社會已採取緊急措施保護當地劇院及藝術博物館等歷史文化建築，烏克蘭總統澤連斯基去年10月向聯合國教科文組織正式提出申請。俄羅斯多次試圖拖延投票，但不成功。聯合國教科文組織周三(25日)在巴黎召開特別會議，以6票贊成、1票反對及14票棄權，通過將烏克蘭敖德薩的歷史城區列入《世界遺產名錄》，並同時列入《瀕危世界遺產名錄》，將可獲國際社會更多財政及技術支援。