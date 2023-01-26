烏克蘭黑海港口敖德薩列入世界遺產名錄

聯合國教科文組織(UNESCO)宣布，將烏克蘭黑海城市敖德薩(Odesa) 歷史中心列入《世界遺產名錄》，同時被列入《瀕危世界遺產名錄》，，使其有機會獲得更多國際技術和財政援助。
有「黑海明珠」之稱的敖德薩，去年2月爆發俄烏戰爭後曾多次遭俄軍空襲，國際社會已採取緊急措施保護當地劇院及藝術博物館等歷史文化建築，烏克蘭總統澤連斯基去年10月向聯合國教科文組織正式提出申請。俄羅斯多次試圖拖延投票，但不成功。聯合國教科文組織周三(25日)在巴黎召開特別會議，以6票贊成、1票反對及14票棄權，通過將烏克蘭敖德薩的歷史城區列入《世界遺產名錄》，並同時列入《瀕危世界遺產名錄》，將可獲國際社會更多財政及技術支援。
教科文組織：體現確保敖德薩免受進一步破壞的決心
組織總幹事阿祖萊(Audrey Azoulay)指，敖德薩在俄烏戰爭持續情況下成功申遺，體現確保這座城市免受進一步破壞的共同決心。她說，敖德薩是一座自由之城及世界性都市，在電影、文學和藝術上留下印記，終於得到國際社會的強力保護。教科文組織說，已協助修復敖德薩美術博物館和敖德薩現代藝術博物館自戰爭開始以來所遭受的損壞。
澤連斯基在社交平台Twitter表示，感謝合作伙伴，協助保護烏克蘭這顆珍珠免遭俄羅斯侵略者侵害。