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國際
2024-06-06 16:10:00

烏克蘭20歲女警海堤拍照　慘遭巨浪捲走(有片)

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烏克蘭20歲女警海堤拍照，慘遭巨浪捲走。(X)

烏克蘭20歲女警海堤拍照，慘遭巨浪捲走。(X)

烏克蘭早前發生一宗不幸的致命意外。一名20歲的女警趁著放假到海邊度假，詎料當她在海堤拍照時，不慎遭大浪捲進海裡，旁人還未反應過來，就眼睜睜看著她被浪捲走，欲救無從。

綜合報道，事發於上周六(1)20歲的女警Alexandra Oleshchuk趁著假期，與朋友到南方港口重鎮敖德薩遊逛。網上流傳的影片顯示，Alexandra身穿一襲淺色長裙站在海堤旁，其朋友正用手機為她拍照，詎料一道巨浪湧上海堤，Alexandra先是被海水沖過下半身，跌坐地上，之後隨著海浪被捲入海，她的朋友和旁人還未反應過來，就看著Alexandra的身影在短短幾秒內消失海裡，欲救無從，只好隨即報警求助。

Alexandra先是被海水沖過下半身，跌坐地上，之後隨著海浪被捲入海。(X) Alexandra先是被海水沖過下半身，跌坐地上，之後隨著海浪被捲入海。(X) 她的朋友和附近的人欲救無從。(X)

蛙人僅找到鞋 當局判斷事主已死亡

當局接報後，立即派出潛水員展開搜救行動，對周遭10公里的海岸線與1萬平方公尺的海底進行搜索，但僅找到Alexandra的鞋，仍未找到她的身影，當局判斷她已死亡。

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