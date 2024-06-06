烏克蘭20歲女警海堤拍照　慘遭巨浪捲走(有片)

烏克蘭早前發生一宗不幸的致命意外。一名20歲的女警趁著放假到海邊度假，詎料當她在海堤拍照時，不慎遭大浪捲進海裡，旁人還未反應過來，就眼睜睜看著她被浪捲走，欲救無從。

綜合報道，事發於上周六(1日)，20歲的女警Alexandra Oleshchuk趁著假期，與朋友到南方港口重鎮敖德薩遊逛。網上流傳的影片顯示，Alexandra身穿一襲淺色長裙站在海堤旁，其朋友正用手機為她拍照，詎料一道巨浪湧上海堤，Alexandra先是被海水沖過下半身，跌坐地上，之後隨著海浪被捲入海，她的朋友和旁人還未反應過來，就看著Alexandra的身影在短短幾秒內消失海裡，欲救無從，只好隨即報警求助。