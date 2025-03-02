烏團隊當場「幾乎哭了」美官嘲澤連斯基如「前女友」跟特朗普鬧交

美國總統特朗普及烏克蘭總統澤連斯基的會談淪為罵戰，戲劇性之大令國際側目，本來準備簽署的礦產協議亦泡湯。護主心切的白宮國家安全顧問沃爾茨(Mike Waltz)受訪披露會面細節，指澤連斯基的團隊看到當時的情況時「幾乎哭了」(practically in tears)，又揶揄澤連斯基猶如「前女友」，只顧談過去如何如何，但沒有向前望。 否認白宮故意觸怒澤連斯基 對於有特朗普批評者指，白宮是故意設局激怒澤連斯基，沃爾茨接受霍士電視台訪問時否認，指當日本來計劃舉行午餐和簽署礦產協議，他批評澤連斯基對的行為損害了烏克蘭、侮辱了白宮，最後是他和美國國務卿魯比奧，向澤連斯基下逐客令。

主持問及當他跟澤連斯基表明將不會有午餐會及簽署議式時，澤連斯基看來是否驚訝，「他有意識到發生了甚麼事嗎？」

指戰場及世界局勢上 時間已不在烏克蘭一方 沃爾茨表示，「說實話，他沒有。(但)他的團隊有。他的大使和顧問幾乎忍不住哭了，他們希望這一切能繼續下去」，「最後我說，總統先生(澤連斯基)，你的時間不多了。在戰場上已是時不予你，在世界局勢上亦是，最重要的是，美國的援助和納稅人的容忍度並不是無限的」，「這是一位新總統(特朗普)，我們決心採取新的和平方式」。

稱指澤連斯基如前女友「爭拗9年前說過的每件一事」 沃爾茨表示，「如果你(澤連斯基)不同意我們結束這戰爭的方式，沒問題，但你應該在幕後這樣做，而不是這樣。這是完全不可接受的」。 沃爾茨接受右翼新聞網布賴巴特新聞網(Breitbart News)訪問時，對澤連斯基的批評更尖酸，指澤連斯基太著重於核對資料，又說他似「前女友」，「就像一個前女友，想爭拗你9年前說過的每一件事，而非讓這段關係向前發展」。 另外，美國政情網站Politico引述消息指，有美國參議員事前已私下提醒澤連斯基要按照「劇本」跟特朗普會面、要表現自己非常感激，並簽署礦產協議，但最終澤連斯基未有聽從。