烏局勢升級 普京再核武威脅 俄二戰後首動員30萬後備軍

烏克蘭最近在烏東地區從俄軍手上收復不少失地之際，俄羅斯總統普京昨宣布動員30萬後備軍，是二戰後首次動員，顯示戰事升級。他又聲稱，西方國家以核武威脅，揚言會動用所有武器保衛國家，這暗示不排除動用核武，他在開戰初期也曾威脅使用核武。烏克蘭戰事已持續7個月，西方官員認為，因戰事失利，促使普京動員後備軍。由親俄部隊控制的烏克蘭4個地區也加快舉行加入俄羅斯的公投，共佔了烏克蘭15%領土；若烏軍進攻有關地區，將如同攻打俄羅斯。
普京2月出兵攻打烏克蘭時宣稱是「特別軍事行動」，以解放烏東和反烏克蘭法西斯主義，以及指控西方軍事聯盟北約威脅俄國安全。烏軍本月展開反攻，將俄軍逼出烏克蘭東北部的佔領地區，並揮軍南下烏東。普京昨在電視講話中稱，「若我們國家的領土完整遭威脅，我們將用盡所有方法保護國民，這不是虛張聲」，又指俄羅斯「有很多武器可回應」。普京又支持親俄的烏東盧甘斯克和頓涅茨克地區，以及俄軍控制的赫爾松和扎波羅熱州本周五至下周二舉行加入俄羅斯公投。俄國防部長紹伊古在普京講話後宣布，俄動員部分後備役，涉及30萬人，會先徵召具軍事經驗者，強調不會派學生和現役徵兵上戰場。
近6000士兵死亡 俄現逃亡潮
紹伊古又指，至今有5,937名俄兵死亡。美國上月估計，有7萬至8萬俄軍死亡或受傷。烏總統澤連斯基顧問稱，俄方最新舉動反映戰事未有如俄方預期發展，導致普京作出動員這個極不受歡迎決定。報道指俄國昨現「逃亡潮」，離開俄國單程機票價錢搶高，前往毋須簽證國家的機票也售罄。Google搜尋結果顯示，3人飛往南非約翰內斯堡的單程機票索價約38萬港元。由首都莫斯科直航往土耳其伊斯坦布爾和亞美尼亞首都埃里溫、昨日起程機票搶購一空，俄人前往兩地毋須簽證。往阿塞拜疆、哈薩克、烏茲別克和吉爾吉斯的機票昨中午暫停售賣。「如何離開俄羅斯」也成為Google的熱搜。國營航空Aeroflot稱，暫未收到命令禁止18歲至65歲的人離境。