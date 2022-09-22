烏局勢升級 普京再核武威脅 俄二戰後首動員30萬後備軍

烏克蘭最近在烏東地區從俄軍手上收復不少失地之際，俄羅斯總統普京昨宣布動員30萬後備軍，是二戰後首次動員，顯示戰事升級。他又聲稱，西方國家以核武威脅，揚言會動用所有武器保衛國家，這暗示不排除動用核武，他在開戰初期也曾威脅使用核武。烏克蘭戰事已持續7個月，西方官員認為，因戰事失利，促使普京動員後備軍。由親俄部隊控制的烏克蘭4個地區也加快舉行加入俄羅斯的公投，共佔了烏克蘭15%領土；若烏軍進攻有關地區，將如同攻打俄羅斯。

普京2月出兵攻打烏克蘭時宣稱是「特別軍事行動」，以解放烏東和反烏克蘭法西斯主義，以及指控西方軍事聯盟北約威脅俄國安全。烏軍本月展開反攻，將俄軍逼出烏克蘭東北部的佔領地區，並揮軍南下烏東。普京昨在電視講話中稱，「若我們國家的領土完整遭威脅，我們將用盡所有方法保護國民，這不是虛張聲」，又指俄羅斯「有很多武器可回應」。普京又支持親俄的烏東盧甘斯克和頓涅茨克地區，以及俄軍控制的赫爾松和扎波羅熱州本周五至下周二舉行加入俄羅斯公投。俄國防部長紹伊古在普京講話後宣布，俄動員部分後備役，涉及30萬人，會先徵召具軍事經驗者，強調不會派學生和現役徵兵上戰場。