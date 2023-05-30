烏干達嚴厲打擊同性戀最高可判死刑　聯合國譴責法案

東非國家烏干達總統穆塞韋尼(Yoweri Museveni)將日前國會通過的反同性戀法案簽署成為法律，從事同性戀活動、出版、支持、傳播、贊助LGBTQ者，都被視為有罪，如果同性戀者與愛滋病毒感染者、未成年或身心有障礙人士發生性行為，可以判處死刑。聯合國譴責法案嚴重侵犯人權。美國警告，烏干達會就有關立法面對經濟後果。非洲54個國家中，目前有超過30個將同性戀刑事化。

烏干達有國會議員展示穆塞韋尼簽署的《2023反同性戀法》。根據法案，從事同性戀行為可判處無期徒刑，若案情嚴重，包括多次違法或經同性性行為傳播HIV病毒可被判死列，若民眾發現身邊有同性戀者，都有向烏干達政府通報的義務。有關法例被稱為全球最嚴厲的反同性戀措施。