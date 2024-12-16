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國際
2024-12-16 22:50:13

烏干達爆怪病 患者會不受控「跳舞」300人染疫大部分是女性(有片)

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烏干達爆怪病，患者會不受控「跳舞」。(互聯網)

烏干達爆怪病，患者會不受控「跳舞」。(互聯網)

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非洲國家烏干達據報近日爆發一種怪病，患者會像跳舞般，身體不由自主地擺動，目前已有約300人受感染，當中大部分是女性。

烏干達怪病｜稱為Dinga Dinga 意指「像跳舞般顫動」

該怪病在當地稱為「Dinga Dinga」，意指「像跳舞般顫動」，據報在本迪布焦(Bundibugo)地區爆發，除了不由自主擺動、令行動困難外，亦會有發燒病徵。

當地衛生官員克里斯托弗醫生表示，目前在本迪布焦地區以外並未發現病例，樣本已提交給衛生部門分析。幸好目前看來此病可以用抗生素治療，而暫未有人因患上該病而死亡。據報患者通常在一周內痊愈。

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患者行路如跳舞連環圖︰

當地傳媒指，「Dinga Dinga」早於2023年初被報道；其中一名病人表示，染病後感到身體麻痺，但同時又會不由自主地震動，「我感到虛弱麻痺，每當我想行路時，身體就會不受控制地擺動……令人非常困擾」，後來在醫院接受治療後已康復。

烏干達怪病｜烏干達2012年曾爆「點頭怪病」

烏干達在2012年亦曾傳出爆發「點頭怪病」，患者頭部會不由自主的前後搖晃、身體虛弱、四肢無力。當時的報道指大部分患者是青少年及兒童，造成逾3,000人發病、最少200人死亡。當時有專家懷疑跟可能與造成河盲症(river blindness)的「盤尾線蟲」(Onchocerca volvulus)有關，亦有可能由長年內戰火砲彈藥散發的有毒化學物質而引發。

患者行路如跳舞片段︰

鼠患｜6大常見老鼠傳染病，包括鼠疫及鼠斑疹傷寒（am730製圖） 鼠患｜6大常見老鼠傳染病，包括鼠疫及鼠斑疹傷寒（am730製圖） 鼠患｜6大常見老鼠傳染病，包括鼠疫及鼠斑疹傷寒（am730製圖） 鼠患｜6大常見老鼠傳染病，包括鼠疫及鼠斑疹傷寒（am730製圖） 鼠患｜6大常見老鼠傳染病，包括鼠疫及鼠斑疹傷寒（am730製圖） 鼠患｜6大常見老鼠傳染病，包括鼠疫及鼠斑疹傷寒（am730製圖） 鼠患｜6大常見老鼠傳染病，包括鼠疫及鼠斑疹傷寒（am730製圖）

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