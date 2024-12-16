烏干達爆怪病 患者會不受控「跳舞」300人染疫大部分是女性(有片)

當地衛生官員克里斯托弗醫生表示，目前在本迪布焦地區以外並未發現病例，樣本已提交給衛生部門分析。幸好目前看來此病可以用抗生素治療，而暫未有人因患上該病而死亡。據報患者通常在一周內痊愈。

患者行路如跳舞連環圖︰

當地傳媒指，「Dinga Dinga」早於2023年初被報道；其中一名病人表示，染病後感到身體麻痺，但同時又會不由自主地震動，「我感到虛弱麻痺，每當我想行路時，身體就會不受控制地擺動……令人非常困擾」，後來在醫院接受治療後已康復。

烏干達怪病｜烏干達2012年曾爆「點頭怪病」

烏干達在2012年亦曾傳出爆發「點頭怪病」，患者頭部會不由自主的前後搖晃、身體虛弱、四肢無力。當時的報道指大部分患者是青少年及兒童，造成逾3,000人發病、最少200人死亡。當時有專家懷疑跟可能與造成河盲症(river blindness)的「盤尾線蟲」(Onchocerca volvulus)有關，亦有可能由長年內戰火砲彈藥散發的有毒化學物質而引發。