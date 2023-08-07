烏干達男性興起驗DNA風潮　商業大亨25個孩子中只有15個有血緣關係

25個孩子中只有15個有血緣關係

烏干達一間報社先前發表了一篇新聞，描述一名擁有多位小妾的商業大亨，因為和其中一位妻子發生爭吵，便氣憤地要求對所有孩子進行親子鑑定，結果顯示，他的25個孩子中，只有15個和他有血緣關係。該報道很快地在烏干達引起廣大討論，不少丈夫開始向檢驗機構要求進行親子鑑定，根據烏干達內政部發言人表示，政府的實驗室每天會收到至少100份DNA檢驗申請，是之前的10倍之多，且該數字仍在持續增加。對於進行親子鑑定的必要性，烏干達出現正反兩派聲浪，支持者認為，丈夫有權知道自己的孩子是不是親生的，反對者則認為，做完親子鑑定後不管結果為何，都已對小孩造成傷害。

反對者人權活動人士林賽·庫昆達表示，在烏干達，妻子如果生不出小孩，會被趕出家門，但其實問題往往出在男方身上，所以女性為了生孩子，去外面找其他男人早已是常態，但丈夫因為小孩非親生的就大發雷霆，沒有想過事發原委，根本是雙標的行為。烏干達礦產開發部長莎拉·奧彭迪在議會時提到此事並發表意見，她說明，父親確實有權知道小孩的親生爸爸是誰，但應該在剛出生時就鑑定，而非等到孩子長大以後才做。

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