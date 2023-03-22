烏干達通過強硬反LGBTQ法案　違者最嚴重可判處死刑或終身監禁

烏干達國會21日以387票同意、2票反對通過強硬的反同性戀法案，涉及同性戀行為者或對同性戀活動進行招攬、推廣和資助者，將被判處死刑和無期徒刑。

國會議長Annet Anita Among在最後一次表決後宣布，法案已經通過，並補充該法案在創紀錄的時間內獲得通過。投下反對票的國會議員Fox Odoi-Oywelowo指，法案考慮並不周全，包括違憲條款，推翻了打擊基於性別的暴力方面取得的成果，將無違反所有已知法律規範行為的個人定罪。另一名國會議員John Musira穿起印有反同性戀標語的T-恤以支持立法。

法律和國會事務主席Robina Rwakoojo在提出的法案中建議，「犯下嚴重同性戀罪行並被定罪者將面臨終身監禁，甚至死刑。」法案將送交總統穆塞維尼(Yoweri Museveni)選擇簽署成為法律或予以否決，預計會簽署通過。