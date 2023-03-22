烏干達通過強硬反LGBTQ法案　違者最嚴重可判處死刑或終身監禁

烏干達國會21日以387票同意、2票反對通過強硬的反同性戀法案，涉及同性戀行為者或對同性戀活動進行招攬、推廣和資助者，將被判處死刑和無期徒刑。
國會議長Annet Anita Among在最後一次表決後宣布，法案已經通過，並補充該法案在創紀錄的時間內獲得通過。投下反對票的國會議員Fox Odoi-Oywelowo指，法案考慮並不周全，包括違憲條款，推翻了打擊基於性別的暴力方面取得的成果，將無違反所有已知法律規範行為的個人定罪。另一名國會議員John Musira穿起印有反同性戀標語的T-恤以支持立法。
法律和國會事務主席Robina Rwakoojo在提出的法案中建議，「犯下嚴重同性戀罪行並被定罪者將面臨終身監禁，甚至死刑。」法案將送交總統穆塞維尼(Yoweri Museveni)選擇簽署成為法律或予以否決，預計會簽署通過。
人權律師：今天是烏干達歷史上悲慘的一天
人權律師Sarah Kasande在社交平台發文形容「今天是烏干達歷史上悲慘的一天。國會已經通過促進仇恨並試圖剝奪LGBTQ+群體基本權利的立法」，她批評「反同法案野蠻、歧視且違憲」。
該法案的早期版本曾在2014年於國會通過，法案對被發現有同性戀性行為者判處終身監禁。這項立法引發國際譴責，一些西方國家因此凍結或取消對烏干達政府的援助。最後烏干達法院以技術性問題，推翻了這項立法。