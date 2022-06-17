烏東力抗俄軍 兩前美兵失蹤恐被俘

美國兩名前赴烏克蘭參戰的公民失聯約一星期，恐怕已遭俄軍俘擄。美國政府稱暫未核實消息，俄羅斯則指未收到美國有關通知。若事件屬實，這是首次有美國人在烏克蘭戰事中被俘。報道指，兩人都是退役美軍，分別曾參與伊拉克戰爭和出身海軍陸戰隊，其中一人為越南裔。他們在烏克蘭東北部哈爾科夫與俄軍交戰後失蹤。

失聯的美國戰鬥分子分別是39歲的德呂克(Alexander John-Robert Drueke)和27歲的黃安迪(Andy Tai Ngoc Huynh)，兩人都來自阿拉巴馬州。家人指，本月8日後未能再聯絡兩人。報道指，他們本月9日於哈爾科夫郊區戰鬥中向俄軍坦克擲手榴彈卻遇反擊，煙霧散去後兩人不見蹤影。之後俄國戰爭宣傳頻道在Telegram稱，擒獲兩名美國人。德呂克曾駐伊拉克，而黃安迪雖曾在海軍陸戰隊服役但並無實戰經驗，剛訂婚的他4月看見俄軍入侵烏克蘭片段後，便趕往當地參戰，離去前已有心理準備戰死。德呂克母親則說，兒子認為須阻止俄總統普京的野心，他不會滿足只吞併部分烏國。日前有兩名在烏國參戰的英國公民和一名摩洛哥公民，被烏親俄分離分子政府判處死刑，並未受到戰俘保障。