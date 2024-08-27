烏東酒店遭俄炮擊 路透社採訪安全顧問死亡

俄羅斯近日對烏克蘭的攻擊加劇，周日深夜至周一突然大規模空襲烏克蘭全國，動用100枚導彈和100架無人機，造成最少3人死亡、十多人受傷。俄軍上周六晚的空襲更擊中烏克蘭東部城市克拉馬托爾斯克一間酒店，路透社一個6人採訪隊遭殃，造成1死2傷；天意弄人，死去的是一名在戰亂地區確保記者可安全採訪的安全顧問。

烏方稱，酒店在當地時間周六晚10時35分遭炮彈摧毀，俄軍使用了伊斯坎德爾彈道導彈，該導彈射程可達500公里。烏克蘭總統澤連斯基指，一間普通的酒店遭伊斯坎德爾導彈炸毀，俄方絕對是蓄意的。俄軍方未有回應事件。路透社則稱，未能獨立確認導彈由俄軍發射，也未能確認是否蓄意襲擊。

英軍出身

保障記者採訪安全

在空襲中不幸死亡的是38歲英國人埃文斯(Ryan Evans)，為前英軍，2022年加入路透社，為記者在全球各地採訪提供安全建議，包括烏克蘭、以色列和巴黎奧運。路透社稱，向埃文斯家人致以深切慰問，他協助過很多記者在各地採訪。路透社另兩名記者亦在空襲中受傷，其中一人情況嚴重。其餘3名採訪隊成員當時也在酒店內，幸無大礙。

俄200導彈無人機大規模空襲烏全國

烏克蘭攻進俄羅斯邊境地區庫爾斯克(Kursk)近3星期，俄羅斯未見反攻驅逐烏軍。但周日深夜卻對烏克蘭發動數星期以來最大規模空襲，直至周一早上全國15個地區遭攻擊，包括首都基輔，造成最少3死，另有十多人受傷。俄方的攻擊針對電力基建設施，導致烏全國緊急停電；基輔市內傳出爆炸聲，水電供應亦受干擾。

澤連斯基周一表示，俄發射了100枚導彈，以及出動100架無人機。總理什梅加爾則稱，俄羅斯發射了高超音速導彈、巡航導彈和無人機等。他呼籲盟友提供長程武器，並批准攻擊俄境內目標，以阻止俄向烏克蘭城市發射導彈。烏克蘭空軍稱，俄方先發射導彈，再有多組無人機分別飛向烏克蘭東部、北部、南部和中部地區。

俄方稱，是次空襲攻擊了烏克蘭9個地區的電力站及3個地區的天然氣站，擾亂其電力供應，以及阻礙了其透過鐵路運送武器彈藥到戰爭前線。烏克蘭周日深夜至周一早上亦向俄境內發動無人機攻擊，中部地區薩拉托夫其中兩個城市有住宅大廈遭無人機擊中，造成4人受傷。