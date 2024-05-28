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國際
2024-05-28 18:27:05

烏煙瘴氣！珠峰驚現攻頂人龍5死3失蹤 登山客逼爆山脊 紮營遍地垃圾(有片)

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珠穆朗瑪峰出現攻頂人龍，「塞車」的情況看來十分危險。(互聯網)

珠穆朗瑪峰出現攻頂人龍，「塞車」的情況看來十分危險。(互聯網)

隨著今年攻頂季來臨，世界第一高峰珠穆朗瑪峰(Mount Everest)出現登山人潮，從現場影片可見，長長的人龍沿山脊緩緩攀登，「塞車」的情況看來十分危險。尼泊爾官員Khimlal Gautam表示，今年簽發的登山許可證比往年少，但仍發生傷亡事故，至今累計5人死亡、3人失蹤，死亡人數可能續增。

登山客排隊 危機重重

從珠峰嚮導Vinayak Jaya Malla在社交平台「X」分享的影片可見，登山客沿著山頂附近一條狹窄的山脊排隊，「許多登山客被『塞車』困住，氧氣快要耗盡」。

登山客嘲諷：珠峰成為最骯髒的地方

登山客「The Northerner」亦發布珠峰擠塞的片段，嘲諷：「珠穆朗瑪峰，地球上最高、最骯髒、最具爭議的地方。人類繞過遺體，讓人們死去，忽視呼救聲，讓它(珠峰)成為污染與人類垃圾堆積的最骯髒地方，一切都是為了登頂的榮耀。甚麼時候才停止？」

從其發布的3段影片可見，登山客抓著繩索，一個一個排隊攀上白雪覆蓋的山峰。另見登山者紮營，山上到處是帳篷與廢棄物等。另一段短片可見，眾人合力運送一名疑受傷或不適的登山客。

從本月25日上傳的影片可見，珠峰出現攻頂人龍。(互聯網) 從本月25日上傳的影片可見，珠峰出現攻頂人龍。(互聯網) 從本月25日上傳的影片可見，珠峰出現攻頂人龍。(互聯網) The Northerner於本月25日發布的片段，可見登山客抓著繩索，一個一個排隊攀上珠峰。(互聯網) The Northerner於本月25日發布的片段，可見登山客抓著繩索，一個一個排隊攀上珠峰。(互聯網) The Northerner於本月25日發布的片段，可見登山客抓著繩索，一個一個排隊攀上珠峰。(互聯網) The Northerner於本月25日發布的片段，可見登山客抓著繩索，一個一個排隊攀上珠峰。(互聯網) The Northerner發布片段，可見珠峰營地布滿廢棄物，看來髒亂。(互聯網) The Northerner發布片段，可見珠峰營地布滿廢棄物，看來髒亂。(互聯網) The Northerner發布片段，可見珠峰營地布滿廢棄物，看來髒亂。(互聯網) The Northerner發布片段，可見珠峰營地布滿廢棄物，看來髒亂。(互聯網) The Northerner發布片段，可見珠峰營地布滿廢棄物，看來髒亂。(互聯網) The Northerner發布片段，可見珠峰營地布滿廢棄物，看來髒亂。(互聯網) The Northerner發布片段，可見珠峰營地布滿廢棄物，看來髒亂。(互聯網) The Northerner發布片段，可見珠峰營地布滿廢棄物，看來髒亂。(互聯網) The Northerner發布片段，可見珠峰營地布滿廢棄物，看來髒亂。(互聯網) The Northerner發布片段，可見珠峰營地布滿廢棄物，看來髒亂。(互聯網)

登珠峰熱潮

Khimlal Gautam表示，今年登山季比去年長，但當局僅簽發421張登山許可證，比去年478張少，「登山客試圖爭著攻頂，珠穆朗瑪峰，尤其是(海拔約8,800米的)希拉里台階(Hillary Step)會變得很擠迫」，部分人沒有遵從指示而避開人潮。

美國《紐約時報》報道，攀登珠穆朗瑪峰近年成為極限運動熱潮，令人憂慮登山安全。本已艱困嚴峻的攻頂之路，又因為登山客擠迫與競爭、當局對新手審查不足，變得更危險。

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珠峰攻頂季

珠峰攻頂季為每年4月至5月，這段期間天氣晴朗、較少強風，被視為攻頂的最佳時機。大多數登山客從尼泊爾出發，花約10日時間抵達珠峰大本營，此處逗留數周適應高海拔，再以一周時間攻頂。

逾300人葬身珠峰

但即使天氣好，攻頂也並非百分百安全。據報多年來超過300人在珠峰喪生，其中約200人的遺體留在原地，因為下山搬運困難。喜瑪拉雅數據庫顯示，去年攻頂季多達18死，是最多人死亡的一年。

上周，希拉里台階附近發生嚴重雪崩，導致多人受困或墮山失蹤，登山路徑亦受阻。

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