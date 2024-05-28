隨著今年攻頂季來臨，世界第一高峰珠穆朗瑪峰(Mount Everest)出現登山人潮，從現場影片可見，長長的人龍沿山脊緩緩攀登，「塞車」的情況看來十分危險。尼泊爾官員Khimlal Gautam表示，今年簽發的登山許可證比往年少，但仍發生傷亡事故，至今累計5人死亡、3人失蹤，死亡人數可能續增。
登山客排隊 危機重重
從珠峰嚮導Vinayak Jaya Malla在社交平台「X」分享的影片可見，登山客沿著山頂附近一條狹窄的山脊排隊，「許多登山客被『塞車』困住，氧氣快要耗盡」。
登山客嘲諷：珠峰成為最骯髒的地方
登山客「The Northerner」亦發布珠峰擠塞的片段，嘲諷：「珠穆朗瑪峰，地球上最高、最骯髒、最具爭議的地方。人類繞過遺體，讓人們死去，忽視呼救聲，讓它(珠峰)成為污染與人類垃圾堆積的最骯髒地方，一切都是為了登頂的榮耀。甚麼時候才停止？」
從其發布的3段影片可見，登山客抓著繩索，一個一個排隊攀上白雪覆蓋的山峰。另見登山者紮營，山上到處是帳篷與廢棄物等。另一段短片可見，眾人合力運送一名疑受傷或不適的登山客。
登珠峰熱潮
Khimlal Gautam表示，今年登山季比去年長，但當局僅簽發421張登山許可證，比去年478張少，「登山客試圖爭著攻頂，珠穆朗瑪峰，尤其是(海拔約8,800米的)希拉里台階(Hillary Step)會變得很擠迫」，部分人沒有遵從指示而避開人潮。
美國《紐約時報》報道，攀登珠穆朗瑪峰近年成為極限運動熱潮，令人憂慮登山安全。本已艱困嚴峻的攻頂之路，又因為登山客擠迫與競爭、當局對新手審查不足，變得更危險。
珠峰攻頂季
珠峰攻頂季為每年4月至5月，這段期間天氣晴朗、較少強風，被視為攻頂的最佳時機。大多數登山客從尼泊爾出發，花約10日時間抵達珠峰大本營，此處逗留數周適應高海拔，再以一周時間攻頂。
逾300人葬身珠峰
但即使天氣好，攻頂也並非百分百安全。據報多年來超過300人在珠峰喪生，其中約200人的遺體留在原地，因為下山搬運困難。喜瑪拉雅數據庫顯示，去年攻頂季多達18死，是最多人死亡的一年。
上周，希拉里台階附近發生嚴重雪崩，導致多人受困或墮山失蹤，登山路徑亦受阻。
The queue to summit Mt. Everest pic.twitter.com/RXVTTgvh6k— Interesting Things (@interesting_aIl) May 25, 2024
Everest; the highest, the dirtiest and the most controversial place on Earth.— The Northerner (@northerner_the) May 25, 2024
Humans bypassing corpses, leaving people dying, ignoring help cries, making it dirtiest place with pollution & human wastes ; all for the glory of summit.
When will it stop?! #StopCommercialAlpinism pic.twitter.com/Yahobk9c5F