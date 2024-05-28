隨著今年攻頂季來臨，世界第一高峰珠穆朗瑪峰(Mount Everest)出現登山人潮，從現場影片可見，長長的人龍沿山脊緩緩攀登，「塞車」的情況看來十分危險。尼泊爾官員Khimlal Gautam表示，今年簽發的登山許可證比往年少，但仍發生傷亡事故，至今累計5人死亡、3人失蹤，死亡人數可能續增。

登山客排隊 危機重重

從珠峰嚮導Vinayak Jaya Malla在社交平台「X」分享的影片可見，登山客沿著山頂附近一條狹窄的山脊排隊，「許多登山客被『塞車』困住，氧氣快要耗盡」。

登山客嘲諷：珠峰 成為最骯髒的地方

登山客「The Northerner」亦發布珠峰擠塞的片段，嘲諷：「珠穆朗瑪峰，地球上最高、最骯髒、最具爭議的地方。人類繞過遺體，讓人們死去，忽視呼救聲，讓它(珠峰)成為污染與人類垃圾堆積的最骯髒地方，一切都是為了登頂的榮耀。甚麼時候才停止？」