烏軍再報捷 奪補給重鎮 普京盟友促用低當量核武

烏克蘭大反攻再傳捷報，昨天(1日)重奪烏東頓涅茨克的重鎮利曼(Lyman)，令日前俄方聲稱當地公投通過、宣布兼併的烏國東及南部4個地區，失去補給重鎮，被視為俄軍另一次重大挫敗。普京盟友、俄羅斯車臣領袖建議莫斯科當局，以低當量核武向烏軍還擊。

俄羅斯日前宣布兼併的包括頓巴斯兩個自稱獨立的共和國——盧甘斯克人民共和國(LPR)及頓涅茨克人民共和國(DPR)，以及赫爾松州(Kherson)和扎波羅熱州(Zaporizhzhia)的俄軍佔領區。最新被烏軍重奪的利曼具重要戰略地位，本是俄軍地面通訊及後勤補給重鎮，被烏軍奪回後，有利烏軍攻入頓涅茨克及盧甘斯克更多俄軍控制地區。美國防長奧斯汀形容指利曼是「重要」據點，對重回烏軍手中感「非常鼓舞」。

俄烏戰事｜俄軍認撤出利曼 退至更有利防線

烏克蘭發放在利曼市政廳外所拍片段，宣布重奪該市，並把市政廳的俄羅斯旗換回烏克蘭旗。烏方估計市內原有5,000至5,500名俄軍，不少俄軍被擊斃或受傷，部分人投降；俄軍則說在利曼殲滅了200名烏軍，但為免受包圍，已撤離至更有利防線。俄羅斯總統普京盟友、車臣共和國領袖卡德羅夫(Ramzan Kadyrov)批評俄軍指揮官拉平(Alexander Lapin)棄守利曼，斥他為「平庸之輩」，並建議莫斯科應在烏國採用更嚴厲手段，包括使用低當量核武，以及在邊境實施戒嚴。

利曼是俄軍上月在烏國東北部哈爾科夫(Kharkiv)節節敗退後，再一次重大挫敗。目前雙方仍在哈爾科夫激戰，烏方指有居民疏散期間，車隊被俄軍轟炸，造成十多名平民死亡。