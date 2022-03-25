烏軍反攻 北約助防生化核武襲擊 烏軍擊沉俄登陸艦

俄羅斯攻打烏克蘭戰況膠著，烏克蘭海軍昨稱擊沉俄軍黑海艦隊的大型登陸艦「奧爾斯克號」(Orsk)。烏軍上載影片和相片可見，在被俄軍佔領的南部別爾江斯克港有船艦爆炸冒出火球和濃煙。烏軍指「奧爾斯克號」發生兩次爆炸後沉沒，另有2艘船艦和一個3,000噸燃料缸損毀，火勢也波及一個彈藥倉庫。俄軍暫未有回應。另外，北約將調派4萬士兵往歐洲東側加強防衛，應對俄入侵烏國，並會協助烏克蘭防範生化武器和核武威脅。

別爾江斯克港位於遭俄軍包圍的南部城市馬里烏波爾以西約70公里，是俄軍補給點。根據俄傳媒報道，俄軍近日在該港口卸下軍事裝備。據悉，「奧爾斯克號」可載20輛坦克、45輛裝甲運兵車和400名士兵。若消息屬實，為烏軍「反擊」敲響勝鼓，也大挫俄軍士氣。美國軍方消息指烏軍在南部尼古拉耶夫和首都基輔市郊伊爾平的反擊亦有進展。基輔市長稱，該市最少264名平民死亡、逾300人傷；該市原有300萬人，有一半人口因戰事已逃離。