烏軍反攻 北約助防生化核武襲擊 烏軍擊沉俄登陸艦

俄羅斯攻打烏克蘭戰況膠著，烏克蘭海軍昨稱擊沉俄軍黑海艦隊的大型登陸艦「奧爾斯克號」(Orsk)。烏軍上載影片和相片可見，在被俄軍佔領的南部別爾江斯克港有船艦爆炸冒出火球和濃煙。烏軍指「奧爾斯克號」發生兩次爆炸後沉沒，另有2艘船艦和一個3,000噸燃料缸損毀，火勢也波及一個彈藥倉庫。俄軍暫未有回應。另外，北約將調派4萬士兵往歐洲東側加強防衛，應對俄入侵烏國，並會協助烏克蘭防範生化武器和核武威脅。
別爾江斯克港位於遭俄軍包圍的南部城市馬里烏波爾以西約70公里，是俄軍補給點。根據俄傳媒報道，俄軍近日在該港口卸下軍事裝備。據悉，「奧爾斯克號」可載20輛坦克、45輛裝甲運兵車和400名士兵。若消息屬實，為烏軍「反擊」敲響勝鼓，也大挫俄軍士氣。美國軍方消息指烏軍在南部尼古拉耶夫和首都基輔市郊伊爾平的反擊亦有進展。基輔市長稱，該市最少264名平民死亡、逾300人傷；該市原有300萬人，有一半人口因戰事已逃離。
北約G7歐盟同一天舉行峰會
北約、七大工業國(G7)和歐盟昨罕有地同一天舉行峰會，美國總統拜登和英揆約翰遜等領袖商討應對烏俄戰事。北約峰會結束後，秘書長斯托爾滕貝格指俄軍入侵烏是世紀最大安全危機，若俄軍使用生化武器將完全改變衝突的本質。他又確認將派4個新戰鬥群到斯洛伐克、匈牙利、保加利亞和羅馬尼亞。烏總統澤連斯基在北約發言時，重申希望西方在烏國設禁飛區，以及北約提供1%坦克和飛機支援。