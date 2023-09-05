烏軍情報局長驚曝︰普京真身14個月無露面 一片段揭替身破綻(有片)

俄羅斯總統普京常被傳有替身，普京替身究竟存不存在？一直認為普京有替身的烏克蘭國防部情報局長布達諾夫(Kyrylo Budanov)，日前受訪時重申其看法，並指過去14個月出現在公眾視線的「普京」都是替身，而非普京本人。他又聲稱從近日一段普京片段，可發現普京替身露出馬腳。
布達諾夫日前接受電台訪問時，語出驚人的稱︰「那個大家認識的普京，最後一次露面已是2022年6月26日的事」，女主持追問他認為普京是生是死，抑或有健康問題而不露面，布達諾夫答︰「有可能是他不想露面，可以有很多不同原因」。
布達諾夫並提到早前一段普京跟官員開會的片段，聲稱當中的普京可能是替身。
普京近期現身公開場合照片有無可疑？
普京替身｜普京開會睇錶 被指露出破綻
該片段攝於俄羅斯僱傭兵華格納集團創辦人墜機身亡前兩日，可見普京開會期間舉起左手看手錶，卻發現無錶，之後再從右手脫下手錶把玩。布達諾夫表示，普京向來是右手戴錶，主持人問他「這是真的普京嗎？」布達諾夫說「留給大家自己判斷吧」，女主持指她認為是普京替身時，布達諾夫同意其看法，但他未有直接說明認為普京是生是死。
普京替身｜烏聲稱普京最少有3個替身
布達諾夫過去亦曾指普京有替身，指烏軍情報部門發現有普京替身間中會在「特別場合」出現，但現已變得常見，他並稱「我們知道3個替身不時會出現，但我們不知(普京替身)一共有多少個。他們整了容以變得似普京」，他指最容易露出破綻的是身高、耳廓及身體語言。布達諾夫1月接受美媒訪問是又曾說「他(普京)已病了一段長時間，我肯定他患癌……我認為他很快會死」。此外，去年曾有烏克蘭官員發布3張據報分別攝於今年2及3月的普京側面照，指當中3個普京的下巴形狀不同。