烏軍情報局長驚曝︰普京真身14個月無露面 一片段揭替身破綻(有片)

俄羅斯總統普京常被傳有替身，普京替身究竟存不存在？一直認為普京有替身的烏克蘭國防部情報局長布達諾夫(Kyrylo Budanov)，日前受訪時重申其看法，並指過去14個月出現在公眾視線的「普京」都是替身，而非普京本人。他又聲稱從近日一段普京片段，可發現普京替身露出馬腳。

布達諾夫日前接受電台訪問時，語出驚人的稱︰「那個大家認識的普京，最後一次露面已是2022年6月26日的事」，女主持追問他認為普京是生是死，抑或有健康問題而不露面，布達諾夫答︰「有可能是他不想露面，可以有很多不同原因」。

布達諾夫並提到早前一段普京跟官員開會的片段，聲稱當中的普京可能是替身。

普京近期現身公開場合照片有無可疑？