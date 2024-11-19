烏軍首射美長程導彈入俄境！俄曾警告爆第三次世界大戰(更新、有片)｜俄烏戰爭

20:03 更新 俄羅斯國防部證實消息

英國傳媒報道，烏克蘭軍方已向俄羅斯境內，發射美國提供的「陸軍戰術導彈系統」(Army Tactical Missile System, ATACMS)。較早前有俄羅斯議員警告，這將會挑起第三次世界大戰。俄羅斯國防部其後證實消息，指烏軍以ATACMS導彈襲擊俄羅斯。俄媒指，烏軍共發射了6枚導彈，俄防空系統攔截了其中5枚。

周二是俄烏戰爭1,000天，《每日郵報》報道，烏克蘭軍方消息人士向該國傳媒RBC Ukraine表示，已向距烏國邊境約123公里的俄羅斯布良斯克州(Bryansk)城鎮卡拉齊夫(Karachev)，發射ATACMS導彈，目標是一個軍火庫。報道指，有目擊者及俄羅斯軍事博客指看到有炮火劃破夜空，之後消息人士確認是發射了ATACMS，「我們首次動用ATACMS打擊俄羅斯領土，目標是布良斯克州的一個設施，並且命中」。據報，該軍火庫之前已是攻擊目標，烏軍上月曾派無人機施襲，以打擊俄軍的進攻能力。