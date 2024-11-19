烏軍首射美長程導彈入俄境！俄曾警告爆第三次世界大戰(更新、有片)｜俄烏戰爭

20:03 更新 俄羅斯國防部證實消息
英國傳媒報道，烏克蘭軍方已向俄羅斯境內，發射美國提供的「陸軍戰術導彈系統」(Army Tactical Missile System, ATACMS)。較早前有俄羅斯議員警告，這將會挑起第三次世界大戰。俄羅斯國防部其後證實消息，指烏軍以ATACMS導彈襲擊俄羅斯。俄媒指，烏軍共發射了6枚導彈，俄防空系統攔截了其中5枚，另一枚的碎片擊中軍火庫。
周二是俄烏戰爭1,000天，《每日郵報》報道，烏克蘭軍方消息人士向該國傳媒RBC Ukraine表示，已向距烏國邊境約123公里的俄羅斯布良斯克州(Bryansk)城鎮卡拉齊夫(Karachev)，發射ATACMS導彈，目標是一個軍火庫。報道指，有目擊者及俄羅斯軍事博客指看到有炮火劃破夜空，之後消息人士確認是發射了ATACMS，「我們首次動用ATACMS打擊俄羅斯領土，目標是布良斯克州的一個設施，並且命中」。據報，該軍火庫之前已是攻擊目標，烏軍上月曾派無人機施襲，以打擊俄軍的進攻能力。
俄烏戰爭｜俄曾警告將視為美國直接參戰
西方傳媒周日引述美國官員及消息人士指，拜登將撤銷烏克蘭使用美國武器的部分限制，深入攻擊俄羅斯境內。俄政府發言人重申總統普京9月時提出的警告，指容許西方武器攻擊俄羅斯，將視為北約國家、美國和歐洲國家「直接參與」烏克蘭戰爭。部分俄羅斯國會議員直指放寬烏克蘭使用美國武器，是戰事的重大升級，警告將觸發第三次世界大戰。
俄烏戰爭｜澤連斯基︰北韓或派10萬大軍赴俄
據報美國向烏軍提供ATACMS導彈的導火線，是北韓派兵支援俄羅斯攻擊烏克蘭，分析並認為拜登政府想搶在特朗普上台之前，讓烏克蘭保住更多土地，以獲得更多談判籌碼。烏總統澤連斯基周二表示，預計派往俄羅斯的北韓士兵，或將增至10萬人。