烏龍警察搞錯地址敲錯門　屋主持槍應門竟遭警員射殺

美國新墨西哥州發生一起平民遭警察誤殺的悲劇。根據14日警方公佈的一段密錄器影片，證實三名新墨西哥州警察不但在出動時搞錯地址，還射殺了持槍來應門的屋主，引發軒然大波。

事件發生在當地時間5日晚間，當時新墨西哥州西北部城市法明頓的警察局接獲一樁關於家庭暴力的通報，隨即派出三名警員前往處理。然而報案人給的地址門牌號碼是5308，但警察們卻跑到了5305號。

據外媒報道，從影片中可以看到警察們敲門但沒人回應，於是與調解員進行確認，調解員回覆正確地址應該是在斜對面才對。而此時剛好屋主持槍來開門，槍口朝向警員，嚇了一跳的警察們立刻向屋主開了多槍，屋主中槍後倒地。大約一分鐘後，屋裏傳來女人的尖叫聲，隨即又是一陣槍響。

警方事後表示，屋主是52歲的羅伯特多森(Robert Dotson)，他中槍後當場死亡。而尖叫的是他的妻子，據警方說法，妻子當時也有向門外開槍，因此警察再度回擊，所幸妻子並沒有受傷。

媒體報道中指出，事發當時多森的子女也在屋內，他的女兒打電話報警，表示自己聽到重重的敲門聲和槍聲，而母親在尖叫。

法明頓警察局表示，目前三名員警已被下令暫離崗位休假，警方正在調查他們敲錯門的原因。從公布的影片中可以得知，當時雖然是夜晚，但5305號門外有光線照明。

《美聯社》則引述一名資深警官的分析，面對深夜有陌生人上門，屋主持槍防身相當正常；但警察看到有人持槍且槍口朝向自己就本能地開槍，才會又造成一樁慘案的發生。

而法明頓警察局局長史蒂芬赫伯(Steve Hebbe)也出面表示，自己下令公開這段影片及相關資料，就是希望能夠對公眾及媒體保持透明公開。他更說局裏所有人都意識到這件事的嚴重性，也對多森一家獻上最誠摯的慰問。

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