烏21歲富二代留學炫耀父親炒加密幣 遭同學綁架施虐 交出密碼後活活燒死

烏克蘭一名21歲富二代留學奧地利期間向同學炫富，透露父親加密貨幣資產豐厚，未料因而成為綁匪目標，遭綁架並施以酷刑虐待。最終綁匪取得其父親加密貨幣帳戶密碼後，將他活活燒死。警方調查發現，受害人父親原來是烏克蘭哈爾科夫市副市長。
奧地利《皇冠報》報道，21歲的庫茲明(Danilo Kuzmin)在維也納留學，11月25日在當地索菲特酒店停車場遭同為烏克蘭籍的同學設局綁架。閉路電視畫面顯示，數名男子衝上前包圍他，對他毆打施虐。
目擊者指，最初聽到一陣嘈雜聲，其後在樓梯間發現大片血漬。警方懷疑庫茲明在停車場遭毆打後被強行推入他的平治座駕後座，相信他被禁錮在車內長達數小時，期間遭受酷刑虐待，直到他說出父親兩個加密貨幣帳戶密碼。綁匪得手後，開車將庫茲明載到維也納多瑙城區，再淋汽油把他連人帶車焚燒。
其後驗屍報告顯示，死者約八成皮膚嚴重燒傷，頭部受到重擊，牙齒斷裂。警方指，「驗屍結果顯示受害人死於暴力攻擊。汽車被縱火，現場發現助燃劑使用的痕跡」。油站閉路電視畫面顯示，一名疑犯在案發前購買兩罐汽油。
維也納警方調查發現，受害人父親是烏克蘭哈爾科夫市副市長謝爾蓋‧庫茲明(Sergey Kuzmin)，擁有龐大加密貨幣資產。受害人疑生前曾向同學透露此事，即成為綁架目標。
兩名疑犯分別為19歲和45歲的烏克蘭籍男子，其中19歲疑犯與受害人就讀同一間大學，受害人曾向他透露父親的加密貨幣資產情況。烏克蘭當局與歐洲刑警組織密切合作，追蹤到兩名返國的疑犯，兩人11月29日在烏國港口城市敖德薩落網，距離受害人屍體被發現僅3天。
維也納警方表示，調查員認定這是一宗涉及金錢利益的罪案，已排除涉政治動機。警方發現庫茲明家族的加密貨幣帳戶在案發期間出現大額提領，並在其中一名疑犯身上搜出大量美元現金。