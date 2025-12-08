烏21歲富二代留學炫耀父親炒加密幣 遭同學綁架施虐 交出密碼後活活燒死

烏克蘭一名21歲富二代留學奧地利期間向同學炫富，透露父親加密貨幣資產豐厚，未料因而成為綁匪目標，遭綁架並施以酷刑虐待。最終綁匪取得其父親加密貨幣帳戶密碼後，將他活活燒死。警方調查發現，受害人父親原來是烏克蘭哈爾科夫市副市長。

奧地利《皇冠報》報道，21歲的庫茲明(Danilo Kuzmin)在維也納留學，11月25日在當地索菲特酒店停車場遭同為烏克蘭籍的同學設局綁架。閉路電視畫面顯示，數名男子衝上前包圍他，對他毆打施虐。

目擊者指，最初聽到一陣嘈雜聲，其後在樓梯間發現大片血漬。警方懷疑庫茲明在停車場遭毆打後被強行推入他的平治座駕後座，相信他被禁錮在車內長達數小時，期間遭受酷刑虐待，直到他說出父親兩個加密貨幣帳戶密碼。綁匪得手後，開車將庫茲明載到維也納多瑙城區，再淋汽油把他連人帶車焚燒。