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國際
2024-06-02 21:57:00

烏24歲女警遭俄擄走兩年獲釋 與母通話泣不成聲 受虐停經脫髮患腎病(有片多圖)

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獲釋的烏克蘭女警Mariana Checheliuk獲釋後，泣不成聲。(互聯網)

獲釋的烏克蘭女警Mariana Checheliuk獲釋後，泣不成聲。(互聯網)

烏克蘭一名當時24歲的女警，兩年前在馬里烏波爾(Mariupol)圍城戰中，於亞速鋼鐵廠(Azovstal)被俄軍擄走，之後經歷長時間的身心折磨，不知還有沒有機會再見家人摯愛一面，幸她於上周五終在一次換囚行動中獲釋。

被擄走的Mariana Checheliuk過去兩年多次被轉送不同收柙地點，包括馬里烏波爾、頓涅茨克(Donetsk), 耶列諾夫卡(Yelenovka), 塔甘羅格(Taganrog)及卡米申(Kamyshin)等。

俄烏戰爭｜兩年只曾跟家人通話一次 拒俄方威迫變節

據報Checheliuk期間捱餓捱打，只曾准與家人通話一次，其餘時間只能靠寫信「報平安」，並道出自己的健康問題，包括患上腎病、支氣管炎、脫髮及停經等，而脊椎亦出現問題，2022年8月有人權組織對其情況感到擔憂。

俄方曾試圖迫Checheliuk變節，她的母親於今年1月受訪時稱，「他們(俄方)想引誘我女兒用巨額薪水的甜言蜜語，以及威嚇，叫她投靠俄羅斯，但她拒絕」。

及至上周五，Checheliuk成為了俄烏雙方新一輪換囚行動中75人的其中一員。片段可見獲釋的烏方人員返抵家鄉後，不少人振臂高呼，Checheliuk則情緒激動痛哭，拿著手機跟家人說自己終於歸來時，泣不成聲。今次是俄烏戰爭先2022年爆發以來，雙方第4次換囚，亦是今年首次。

烏女警獲釋後首次和母通話︰

烏女警及其他俘虜返家片段︰

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