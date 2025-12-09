無人機向美國監獄空投違禁品　獄警查獲牛扒蟹腳大麻

美國南卡羅萊納州比夏普維爾（Bishopville）的一間州立監獄的獄警，近日在巡邏時查獲離奇走私案件。在聖誕節到來前3周，一架無人機將裝有牛扒、蟹腳、大麻及香煙的包裹空投至監獄內。
根據《美聯社》，南卡羅萊納州懲教部門在社交平台X上公布此事，這份非法「大餐」是由無人機投放到李懲教所（Lee Correctional Institution）的監獄內，並標註「ContrabandChristmas」（違禁品聖誕節）標籤。
監獄發言人Chrysti Shain表示，「我猜等著收包裹的犯人現在應該很不爽」。官方公布的照片可見，包裹內有一塊仍有超市包裝的牛扒、蟹腳、Old Bay調味粉，以及裝有大麻的塑膠袋和香煙。
仍未有人被捕
投遞物品的無人機已在12月7日上午被查獲。監獄職員指出，目前案件仍在調查中，尚未有人遭到逮捕。
阻止違禁品走私到州立監獄，一直是懲教單位面對的挑戰。過去曾有人試圖將手機、毒品或其他違禁品拋擲或使用彈射器送過圍欄，直到官方加高圍欄並在頂端增設防護網後，走私者便轉而使用無人機空投。這迫使懲教人員必須不斷在監獄內外巡邏，以攔截試圖投放包裹的無人機。
根據該州法律規定，僅是在監獄附近飛行無人機就構成輕罪，可處最高30天的監禁。若將違禁品空投進監獄內，則屬重罪，最重可判處10年有期徒刑。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章