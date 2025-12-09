無人機向美國監獄空投違禁品　獄警查獲牛扒蟹腳大麻

美國南卡羅萊納州比夏普維爾（Bishopville）的一間州立監獄的獄警，近日在巡邏時查獲離奇走私案件。在聖誕節到來前3周，一架無人機將裝有牛扒、蟹腳、大麻及香煙的包裹空投至監獄內。

根據《美聯社》，南卡羅萊納州懲教部門在社交平台X上公布此事，這份非法「大餐」是由無人機投放到李懲教所（Lee Correctional Institution）的監獄內，並標註「ContrabandChristmas」（違禁品聖誕節）標籤。

監獄發言人Chrysti Shain表示，「我猜等著收包裹的犯人現在應該很不爽」。官方公布的照片可見，包裹內有一塊仍有超市包裝的牛扒、蟹腳、Old Bay調味粉，以及裝有大麻的塑膠袋和香煙。