無人機自殺式襲擊？俄煉油廠疑遇襲爆炸大火 (有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續，俄烏兩軍在烏克蘭東部頓巴斯地區連日激戰，俄羅斯西南部邊境有一間煉油廠爆炸引發大火，疑似遭受烏克蘭的無人機進入境內襲擊，無人受傷。煉油廠形容事件是恐怖主義行為。烏克蘭未有表態。

網上片段顯示，一架無人機飛越位於俄羅斯西南部邊境羅斯托夫地區Novoshakhtinsk，在一間煉油廠上空突然急墜，煉油廠隨即發生爆炸，冒出大量黑煙。 俄羅斯傳媒報道指，兩架來自烏克蘭的無人機飛過煉油廠上空，其中一架撞向煉油廠的換熱器，引發大火。這座煉油廠距離俄烏邊界僅8公里，距烏東盧甘斯克州(Luhansk)前線約150公里。

煉油廠形容事件是恐怖主義行為 羅斯托夫州長Vasily Golubev表示，大火發生於周三上午，煉油廠境內發現兩架無人機的殘骸，可能是無人機攻擊引起，火勢已撲滅，廠內人員已疏散，無人傷亡，目前煉油廠暫停運作以進行調查。他並未說明無人機可能來自何方。。當地官員指，大火在30分鐘後撲熄，無人受傷。