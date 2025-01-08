無人駕駛的士瘋狂兜圈 乘客作嘔求救 驚慄片段瘋傳 連客服都似AI(有片)

無人駕駛汽車正漸趨普及之際，不少人對其安全性始終存在戒心。美國一名男子日前乘坐無人駕駛的士時，遭遇如驚慄片的一幫，看著無人駕駛系統一直瘋狂扭軚在原地兜圈，轉得他暈眩欲吐。事主跟客服求助時，對方反應冷淡得令他幾乎分不清跟他對話的究竟是人抑或AI。相關的片段隨即在網上瘋傳。 事主是美國一間科技公司的老闆兼AI顧問的約翰斯(Mike Johns)，他周一早上選用Google母公司Alphabet旗下Waymo無人駕駛的士服務，前往亞利桑那州鳳凰城國際機場，沒料的士在途中不斷兜圈。約翰斯所拍片段可見，的士軚盤持續狂扭，地圖可見車子圍繞著一個露天停車場兜圈。約翰斯向客服說「為何一直兜圈？我感到頭暈」，「覺得自己身在電影中」。他問客戶的士是否遭黑客入侵，並說他無法下車。

無人駕駛車兜圈連環圖︰

無人駕駛｜客服一度說沒權限控制其車 客服回應稱會尋找解決方法，並著他打開Waymo的手機app，令他震驚的是，客服告訴他她也沒權限控制其車，教他透過自己的app修改行車路線。客服其後說正試圖停車，車上屏幕隨即顯示「暫停行程」及「尋找地點停車」的訊息，之後的士回復正常行駛，讓約翰斯趕得及去機場。 他事後受訪稱，當時「它(車子)兜了一起，又兜第二圈。發生甚麼事呢？還以為自己被整蠱」，車子兜了4個圈他便頭暈，最終總共兜了8圈。他透露當時是客服察覺的士路線有異，主動聯絡說他「可能遭遇一些路線問題」。

無人駕駛｜事主埋怨無「人味」︰這就是現今數碼世界 他指自己亦是AI行業裡的一份子，因此樂於選乘無人駕駛的士已不是一般的電召車，他埋怨涉事公司欠缺與人的連結，「半桶水的產品、沒有人親身接觸顧客」，令他不確定自己是跟真人抑或AI對話，「這就是現今的數碼世界」。Waymo發聲明稱已迅速協助約翰斯、免除他車資，並透過例行軟件更新解決「兜圈」問題。 無人駕駛｜Waymo曾涉撞柱須召回逾600輛 Waymo稱，去年在美國三藩市和洛杉磯等地，提供了超過400萬次自動駕駛行程。CNN指，去年5月有Waymo車撞柱後，公司在6月召回672輛汽車以降低它們撞柱的可能性；而在2021年，該公司的無人駕駛的士被指會被路上的積水影響判斷，另有乘客指汽車會因為有雀鳥飛過而煞車。過去亦曾有Waymo撞死狗隻及撞到單車。