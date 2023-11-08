無咗電話會點？半個澳洲斷網 固網手機上網中斷9小時 社會變成咁 引發眾怒

澳洲示範了若電話及上網服務中斷，社會將如同「世界末日」般大亂。當地第二大電訊運營商Optus周三發生長達9小時的故障，涉及墨爾本、悉尼、珀斯及布里斯班等多個主要城市，導致固網、手機和上網服務中斷，影響近半人口及40萬間商業機構，亦導致火車及巴士服務一度暫停，醫療機構及救護車服務亦受影響，引發眾怒。公司表示初步認為事件不涉及網絡襲擊。澳洲通訊部長羅蘭表示，今次是嚴重事故，敦促公司展開全面調查。

Optus的用戶人數逾1,000萬，佔澳洲全國人口約40%。故障發生在周三清晨約4時，至持續至早上繁忙時間，故障不單止令用戶未能打電話及上網，亦令墨爾本火車服務受影響，一度暫停半小時，有滯留民眾想用手機電召的士、找共乘服務也不行，「這令人壓力很大，我們甚麼也不知道……無人知他們(電訊公司)在做甚麼」。當地正在舉行12年級期末考試，有學生因交通問題或錯過考試，當局稱會提供支援。