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國際
2023-11-08 18:52:01

無咗電話會點？半個澳洲斷網 固網手機上網中斷9小時 社會變成咁 引發眾怒

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斷網｜Optus固網、手機及上網服務一度中斷。(路透社)

斷網｜Optus固網、手機及上網服務一度中斷。(路透社)

澳洲示範了若電話及上網服務中斷，社會將如同「世界末日」般大亂。當地第二大電訊運營商Optus周三發生長達9小時的故障，涉及墨爾本、悉尼、珀斯及布里斯班等多個主要城市，導致固網、手機和上網服務中斷，影響近半人口及40萬間商業機構，亦導致火車及巴士服務一度暫停，醫療機構及救護車服務亦受影響，引發眾怒。公司表示初步認為事件不涉及網絡襲擊。澳洲通訊部長羅蘭表示，今次是嚴重事故，敦促公司展開全面調查。

Optus的用戶人數逾1,000萬，佔澳洲全國人口約40%。故障發生在周三清晨約4時，至持續至早上繁忙時間，故障不單止令用戶未能打電話及上網，亦令墨爾本火車服務受影響，一度暫停半小時，有滯留民眾想用手機電召的士、找共乘服務也不行，「這令人壓力很大，我們甚麼也不知道……無人知他們(電訊公司)在做甚麼」。當地正在舉行12年級期末考試，有學生因交通問題或錯過考試，當局稱會提供支援。

斷網｜Optus固網、手機及上網服務一度中斷，影響澳洲多個主要城市。(互聯網) 斷網｜Optus固網、手機及上網服務一度中斷，影響澳洲多個主要城市。(互聯網) 斷網｜Optus固網、手機及上網服務一度中斷。(路透社) 斷網｜Optus固網、手機及上網服務一度中斷。(路透社) 斷網｜Optus固網、手機及上網服務一度中斷。(路透社) 斷網｜Optus固網、手機及上網服務一度中斷。(路透社)

斷網｜手機叫外賣叫車 銀行熱線 櫃員機 召救護車 統統不行

網絡故障亦影響現今大行其道的手機叫外賣服務，有餐廳指無法接收外賣訂單，而顧客亦無法以電子方式付款。固網電話同樣受影響，有民眾想打固網電話叫救護車也不行，墨爾本、布里斯班等地多間醫院指撥出及接聽電話；多間銀行的客戶服務熱線亦無法接通，部分自動櫃員機運作也受影響。悉尼一名任職保安人員的市民說︰「沒有電話我甚麼也做不了。我想找間銀行，但手機上不到網，用不了Google你就等於迷路了。」

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事發9小時後，服務陸續恢復，至當地時間下午5時半終回恢正常，截上本港時間昨傍晚，Optus僅稱事件涉及「技術上的網絡故障」(technical network fault) ，導致廣泛服務中斷。路透社指，事件引發外界對澳洲通訊網絡穩健程度的批評。當局稱將研究在緊急情況下，容許客戶切換服務至另一間電訊商。由新加坡電訊(STEI.SI)持有的Optus，去年曾被黑客攻擊，導致數百萬客戶資料外洩。

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