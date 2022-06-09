無品遊客將滑板車推落羅馬18世紀樓階 被禁再踏足該處(有片)

這樣的遊客太無品！美國一名28歲女子與男友人同遊意大利首都羅馬時玩到樂極忘形，竟將其滑板車推落18世紀以大理石建成的「西班牙樓階」(Spanish Steps)，造成部分樓階崩裂、剝落。結果，她與男友人被罰款，並終生禁止再踏足該處。
受損的「西班牙樓階」是羅馬著名歷史建築之一，已被列入世界文化遺產，已故影星柯德莉夏萍主演的1953年經典電影《羅馬假期》在此取景。當地傳媒周二報道，事發於上周五凌晨，有途人拍到涉事女遊客將其租來的滑板車推落「西班牙樓階」，她同行的男友人亦控制滑板車「跣」落樓階。據報，途人停止拍攝後，涉事女子還兩次猛擲其滑板車，「純粹貪玩」。
2015年斥巨資修葺
警方翻查附近閉路電視後拘捕兩人，各罰款430美元(約3,374港元)，並禁止再踏足該處。
「西班牙樓階」是羅馬熱門旅遊景點，為了保存歷史遺跡，警方早於2018年已禁止民眾坐在樓階上，2015年當局斥資150萬美元(約1,177萬港元)修葺，資金由珠寶商Bulgari提供。
報道指，「西班牙樓階」這次遇襲，第16級和第29級崩裂，其中一級的損毀處長4英寸，也有其他地方被撞至剝落，需花費2.6萬美元(約20.4萬港元)維修。