無品遊客將滑板車推落羅馬18世紀樓階 被禁再踏足該處(有片)

這樣的遊客太無品！美國一名28歲女子與男友人同遊意大利首都羅馬時玩到樂極忘形，竟將其滑板車推落18世紀以大理石建成的「西班牙樓階」(Spanish Steps)，造成部分樓階崩裂、剝落。結果，她與男友人被罰款，並終生禁止再踏足該處。

受損的「西班牙樓階」是羅馬著名歷史建築之一，已被列入世界文化遺產，已故影星柯德莉夏萍主演的1953年經典電影《羅馬假期》在此取景。當地傳媒周二報道，事發於上周五凌晨，有途人拍到涉事女遊客將其租來的滑板車推落「西班牙樓階」，她同行的男友人亦控制滑板車「跣」落樓階。據報，途人停止拍攝後，涉事女子還兩次猛擲其滑板車，「純粹貪玩」。