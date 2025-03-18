無國界記者：特朗普令美國之音等媒體停運 俄羅斯緬甸被囚記者安危堪憂

無國界記者周一(17日)警告，美國總統特朗普迫使「美國之音」等美國資助的國際傳媒機構停運，恐導致所屬記者陷入險境，包括目前被監禁在俄羅斯和緬甸等國家的9人。 特朗普日前簽署行政命令，指示其政府將多個機構的職能縮減至法律要求的最低限度，包括旗下有美國之音(VOA)、自由歐洲和亞洲電台(Radio Free Europe and Asia)的「美國全球媒體總署」(USAGM)，其中美國之音約1,300名員工即時停職。 特朗普「背叛」被囚記者 無國界記者表示：「無國界記者對美國全球媒體總署在世界各地的工作人員面臨的風險提出警告，包括目前因工作被囚禁在國外的9名記者。」秘書長柏儒廷(Thibaut Bruttin)批評，特朗普這些決定「背叛」了9名被關押在阿塞拜疆、白俄羅斯、緬甸、俄羅斯和越南的美國全球媒體總署旗下的記者，並「導致數以千計記者失業及處於危險之中」。

民眾失去平衡資訊的來源 美國全球媒體總署旗下媒體，包括華府在冷戰期間為對抗蘇聯宣傳而創立的自由歐洲電台/自由電台(Radio Free Europe/Radio Liberty)，以及為向北韓等新聞自由受限制的國家提供報道而創立的自由亞洲電台(Radio Free Asia)。 在歐洲，公共媒體組織也對特朗普凍結美國全球媒體總署資金及員工停職的舉動發出警告。法國世界媒體集團和德國之聲發聲明表示：「此舉可能導致全球數以百萬計人失去獲取平衡消息、有證據的可信報道的重要來源，特別是在獨立新聞報道缺乏或不存在的國家。」

除了美國之音、自由亞洲/歐洲電台等，負責營運馬蒂廣播電視台(Radio Televisión Martí)的古巴廣播辦公室(Office of Cuba Broadcasting)所有全職員工，總數超過1,000人也受到影響。



美國之音台長：對美國國安「自我重創」 美國之音台長阿布拉莫維茨(Michael Abramowitz)周一接受CBS訪問時強調，美國之音對美國來說是「極重要的軟實力工具」，關閉美國之音將是對國家安全的「自我重創」，因美國之音的報道有助打擊俄羅斯、伊朗等國的假資訊。他說：「如果美國退出競爭環境並拱手讓給我們的對手，那麼全球民眾聽到的將是他們塑造的敘事，這對美國來說不是好事……他們將聽到反美論述。我們要拿事實來抗衡。」

CBS指出，美國之音以近50種語言報道美國新聞。美國法律規定，這些廣播不在美國境內播出，美國之音新聞節目的收視率很高，全球每周約有3.6億收聽收看。阿布拉莫維茨說：「我們觸及到可能只接觸宣傳資訊的受眾」。此外，許多美國之音的記者來自獨裁國家。 阿布拉莫維茨指出，「整體而言，美國面臨的主要挑戰是這場全球資訊戰，中俄等國家基本上佔上風……因此，我確切認為我們需要一個準確、公正、客觀的組織，並向世界各地的民眾，以他們理解的語言，講述關於美國的真相」。

美國之音「有改革空間」 阿布拉莫維茨承認，年度預算2.7億美元的美國之音有改革空間，且「不應抵制變革」，「我個人並不認為這是浪費納稅人的錢」，但這是否代表預算必須達到2.7億美元，或許可以降到2.4億，或2億，「我們正處於納稅人期待政府更精簡、更現代化的時代」。 阿布拉莫維茨強調，，如果關注伊朗、俄羅斯、委內瑞拉、尼加拉瓜的自由度等，美國之音就是極為重要的工具，有助對抗專制政權，並向這些不存在正確客觀資訊的地方，提供真實資訊，「這點極其重要」。

