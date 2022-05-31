無帶鎖匙請貓主子開門　大門秒開令網民驚嘆(有片)

出街忘記帶鎖匙的確令人尷尬的事，假如大家有以下這個室友就不怕了，外國一名女網民某日忘記帶鎖匙，困在家門外拍片跟網民訴說自己的慘況時，忽然聽到家中的貓主子路過門前，於是開始敲門請牠幫忙開，沒想到沒過多久門真的打開了，令她在毫無防備之下跌入屋內，神奇的畫面令網民驚歎。

女網民Bailey Rubal早前以Tiktok帳號「@baileyrubal」分享了以上被困屋外的經歷，而幫她開門的，正是她的貓主子Voodoo。影片可見，Bailey Rubal坐在大門外有家歸不得，她輕敲了門，呼喚著家中Voodoo，又拉了大門把手說：「你做到的，只要將它(門把)拉下」、「Voodoo請繼續嘗試」，不久可聽到門後Voodoo咕嚕輕叫，似乎在「投訴」開門有難度，Bailey Rubal鼓勵著「我知道你做到的，請繼續嘗試」，門就在這時突然打開，她也在毫無防備之下跌進屋內，驚喜大笑說「好了」。不過Voodoo似乎對這個失魂的室友顯得很無奈的樣子。