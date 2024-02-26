無性戀｜24歲「無性戀女」對性零興趣 夢想卻是懷孕 最終咁解決

英國女子布萊妮(Bryony Farmer)從小就渴望當母親，但隨著年齡漸長，她發現任何人也不會對自己有性吸引，最終才知道自己是無性戀(asexual)。加上後來被診斷出子宮腺肌病(Adenomyosis)，令她擔心日後生育能力會受影響，在前年24歲時，決定花錢「借種」產子。 無性戀｜曾懷疑自己同性戀 但對女生亦「零興」 現年26歲的布萊妮，最近在英媒現身說法，講述自小已有想生兒育女，卻不想與任何人發生性關係，令她矛盾不已。她憶述，小時就讀女校，不少朋友13歲已對男孩有愛慕之心，對雜誌內Zac Efron及Justin Bieber的明星照片興奮不已，又常談論自己最近遇到的男生，但布萊妮零興趣，毫無共鳴。她曾懷疑自己是同性戀者，然而又發現對女生亦「零興」。

15歲時，她因病須在家上課，至19歲康復；之後她沒上大學，而是創業賣可持續的經期產品。她曾想過，自己對男人不感興趣，是否因為在家上課沒社交太深閨，創業後又埋頭在女人堆，太少機會接觸男人所致。 無性戀｜上網識人 約會時男生一吻 她即作嘔 她曾經心想，「可能我結識男性後，性興趣會隨之而來」。她嘗試上網識人，曾跟一名男士約會，在約會第5次時，對方非常有禮貌地問可否吻她，「我不想，但認為應該要這樣，故答應了他」。結果一吻下來令她受不了，「感覺很糟，像私人空間受侵犯」，「我記得之後搭火車回家，作嘔又顫抖，還擔心自己有甚麼問題」。

她稱試過幾次和朋友一起跟男士聚會，「起初相處得不錯，但當他似乎想有所行動，我就會恐慌」，「我會立即改變身體語言，移開一點和蹺手，希望他接收得到」，又或者假裝自己已有另一半。 無性戀｜曾擔心自己冷淡行逕 令人覺得「古怪」 布萊妮指當時感到很難過，覺得無人了解她，「我孤單又迷茫，不知自己這些行逕，會否令其他人覺得古怪，我肯定自己有問題，但不知是甚麼」。她從沒跟任何人討論過，因根本不知從何說起。 最終，她在一本雜誌上看到「無性戀」的文章，並有幾位女士談及自己零性趣，令她震撼不已，心想「這就是我」。之後她上YouTube，發現原來還有其他人跟她一樣，並了解到無性戀可再細分成幾種，而部分無性戀者也會與另一半發生性行為，以維繫感情。

無性戀｜獨力照顧兒子 「他是我唯一要的伴侶」 布萊妮知道自己是無性戀後鬆一口氣，但多年來月經來臨時異常痛苦的她，一年後發現患有子宮腺肌病(Adenomyosis、過去稱為為內在性子宮內膜異位症)。她得知該病難以根治，擔心情況愈來愈差，無法懷孕，於是求助於人工受孕部門，知道有雪卵、接受精子捐贈及找代母等選項。但她太想感受懷孕及分娩過程，前年決定花6,000鎊接受人工授精，並在第二次嘗試時，成功懷孕。兒子奧林(Oryn)後來經剖腹分娩出世。她生產時由母親陪伴，聽到兒子的哭聲時，布萊妮也感動得哭了。