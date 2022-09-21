無恥伴郎潛入房 冒充新郎 性侵甜睡新娘 重囚7年 

新婚洞房花燭夜，本是甜蜜回憶，但新加坡一名新娘卻遇上終生難以磨滅的恐怖一幕。當晚新娘倦極睡著，朦朧間感到有一雙手在撫摸她，甚至有更親密舉動，正常人都會以為那是新郎對嬌妻愛不釋手的表現。新娘難抵「冤氣」老公，跟他說「先洗澡吧」，卻得不到回應，結果睜眼一看，隨即嚇得花容失色，大叫「你是誰？」 新加坡傳媒報道，這宗性侵奇案發生在2016年，至日前審結，被告是42歲伴郎，法庭頒令事主被告資料須保密。案情透露，案發在晚宴散席之後，包括被告在內等伴郎伴娘、兄弟姊妹團一行人，一起在酒店婚嫁套房內開派對，大伙兒高興飲酒狂歡。至翌晨一時，新娘感覺疲倦便回睡房洗澡更衣，睡房與客廳以一度趟門分隔，新娘僅將門關上，並無上鎖。

性侵奇案｜新娘感到對方衣著有異 仍不以為意 派對至凌晨3時許結束，眾人陸續離場，客廳內只剩新郎及涉案伴郎，在兩張梳化上各自休息。在清晨約6時，在睡房內睡覺的新娘，感到有人從背後對她上下其手，以為是丈夫，便叫他去洗澡。「丈夫」默不作聲，雙手稍稍停頓，便又再亂摸。 新娘此時感覺對方穿著牛仔褲，覺得詫異，因那並不是丈夫的新郎打扮，但迷迷糊糊的她心想房內除了丈夫，不會有別人。對方沒有停手，新娘愈想愈不對勁，連忙轉過身來查看。當時房內很暗，新娘看不清「丈夫」面容，然而「丈夫」面型比平時大得多，亦圓得多，她立即知道那不是老公，大驚下問「你是誰？」對方仍不回應。嚇破膽的新娘急忙下床衝出客廳，赫見丈夫正在梳化上倒頭大睡，立即叫醒他。 此時，伴郎施施然從睡房步出。新娘看到伴郎上身赤裸，下身則穿牛仔褲，當場大興問罪之師。伴郎起初死口不認曾經撫摸她，後來才改稱「只有摸上，沒有摸下」。