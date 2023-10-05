無煙世代｜辛偉誠倡英格蘭2009年或以後出生者 終身不能買煙

英國政府為打造無煙世代鋪路，計劃向國會提出立法，在英格蘭地區逐年提高買煙的合法年齡，直到覆蓋全部人口為止。若法案通過，意味2009年或以後出生的人終身不能合法買煙，當局預料最快在2040年實現年輕煙民歸零。惟規定不適用於北愛爾蘭、蘇格蘭和威爾士地區。

英國首相辛偉誠周三(5日)在曼徹斯特市舉行的執政黨保守黨年會演說中表示，吸煙是導致殘疾甚至死亡的單一最大原因，為減輕國家衞生事務局的負擔，政府計劃逐年提高合法吸煙年齡，並讓2009年1月1日或以出生者終身不得合法買煙，成為第一個「無煙世代」，最終達致全國禁煙。

逐年提高合法買煙年齡 冀年輕煙民 2040 年「歸零」

根據英國各地區法規，合法買煙年齡為18歲或以上，辛偉誠計劃未來每年將合法吸煙的年齡提高一歲。若保守黨在明年大選繼續執政4年，且順利完成立法程序，今年滿14歲的英國人即使在4年後成年也不得合法買煙。隨着合法吸煙年齡每年提高一歲，禁煙令將逐步擴及全英人口，意味最早在2040年，煙品在年輕人口之間幾乎絕迹。

煙草業界料增黑市買賣

官方數據顯示，英國現時有約13%人口、約640萬人吸煙，18至24歲的人當中有九分一是煙民。每四位因患癌而死亡的人中，就有一個有吸煙習慣。

惟有英國煙草業界批評法案過度打擊成年人權利，恐怕增加香煙黑市買賣，預計煙草商會轉賣電子煙等香煙替代品。