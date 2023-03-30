無病成人「2+1」高危要再加 世衛新建議︰健康兒童毋須打針

擔心要永無止境地定期接種新冠疫苗加強針的人，暫可鬆一口氣。世衛(圖)周二更新疫苗施打建議，指健康兒童和青少年可以不用打針，60歲以下健康成人打過一針加強劑後，不用加針。但世衛仍建議長者和有健康風險的高危組別，在施打上一劑疫苗後6至12個月內，再接種加強劑。本港衛生防護中心轄下聯合科學委員會昨討論接種策略後，亦建議高風險人群再打一針，兒童則建議合共3針。

美國有線新聞網絡(CNN)報道，世衛轄下「免疫戰略諮詢專家組」(SAGE)的最新建議聚焦在高、中、低風險群組。世衛指，鑑於全球免疫人口已達高水準，目前應主力推動有重症及死亡風險人士打針。

世衛把6個月至17歲的健康兒童及青少年列為「低風險」組別，可以不用打針。至於本身有健康問題的兒童和青少年，以及身體健康的60歲以下成年人，則列「中風險」組別，世衛建議接種基本兩針後，打一針加強劑，毋須定期補打，因「助益不大」。

「高風險」組別則包括長者，有免疫力低下問題的所有年齡層人士、前線醫護人員以及孕婦，世衛建議在施打上一劑疫苗後的6到12個月，再打加強劑。世衛強調，新冠疫苗對任何年齡層都安全有效，個別國家及地區應根據疫情造成的社會負擔及成本效益等，決定是否建議中低風險組別打針。世衛強調，上述建議是根據目前疫情狀況制定，並不是對未來應否建議每年打針的長期指引。

