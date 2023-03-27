無福消受｜59歲男屋內離奇跌斷頸亡 即中7600萬元彩券 家人這樣反應

命運總愛跟人開玩笑。英國蘇格蘭一名59歲男子，大半生都在買彩券，常吹噓自己終有一天中大獎，跟女兒笑言，「我中獎時你就笑不出了！」沒料一語成讖。男子月前在朋友家中離奇跌死，家人未幾發現他跟鄰居好友夾份中了790萬英鎊(約7,600萬港元)彩券大獎，惜他已無法得知這夢寐以求的消息。 已為人祖父的Andrew Gillion，多年來一直有買Postcode Lottery彩券，希望贏錢後帶家人度假一番。不幸的是，他去年新年在朋友家中聚會時，從樓梯摔下跌斷頸，雖立即送往醫院急救，但於1月7日在手術途中死亡。

彩券｜死者女兒︰對父親無法享受中獎喜悅感難過 32歲女兒Lisa Thomas受訪談及亡父遭遇，指父親突然死亡令一家人難以接受，而不久她發現父親竟中了彩券，獎金更達790萬鎊，「我從朋友及鄰居口中得知他中獎」。Lisa直言，「當我確定時(父親中獎)，我完全崩潰了」，原因是「我想聽到他(中獎後)致電跟我報喜，說他贏了，而我知道他第一件會做的事，就是為我們預訂一趟度假旅程」。她對父親已經不在，無法「享受」中獎喜悅感到難過，但同時亦對父親終於達成夢想，而替他感到一絲興奮。 Lisa又憶述，某年聖誕節父親收到的第一張聖誕卡，並非親朋戚友所送，而是博彩公司寄來，她還因此取笑父親爛賭，「我記得他回應說『等我中獎時，你就笑不出了！』」Lisa遺憾的說︰「他說對了，我現在沒有笑，我在哭」。中獎彩券是Andrew跟鄰居朋友等夾份購買，他獲分8,092英鎊(約7.8萬港元)。