熱門搜尋:
47人初選案 端午節2024 垃圾徵費 機票優惠 多啦A夢 李龍基 東張西望 九龍城寨之圍城 THE HADDON One Wood Road 劉俊謙 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 歐洲國家盃 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-05-31 13:03:00

無禮大媽衹園狂拍舞妓　其他遊客都睇唔過眼(有片)

分享：
無禮大媽衹園狂拍舞妓，其他遊客都睇唔過眼。(X)

無禮大媽衹園狂拍舞妓，其他遊客都睇唔過眼。(X)

日本最近遊客過量，遭受觀光公害問題所苦，京都知名景點「祇園」的一條「小袖小路」原為私家路，因大量觀光客擅自闖入，肆意拍照，已改為禁止遊客通行，違者可罰1萬日圓，近日有網民上載片段，一名舞妓走在京都祇園街道上，被大媽明目張膽拿著手機對著這名舞妓狂拍，網民勸諭遊客不要作出這種討厭行為。

綜合報道，早前有網民於影片分享平台TikTok上載的一段影片顯示，一名舞妓走在京都祇園街道上，卻遭無禮大媽拿著手機對著這名舞妓瘋狂拍攝，無論舞妓怎麼閃躲，大媽卻對她窮追不捨，誇張的行為令其他遊客都「睇唔過眼」，紛紛批評：「你不可以這樣，我的天，那很無禮。」

無論舞妓怎麼閃躲，大媽卻對她窮追不捨。(X) 無論舞妓怎麼閃躲，大媽卻對她窮追不捨。(X) 無論舞妓怎麼閃躲，大媽卻對她窮追不捨。(X) 無論舞妓怎麼閃躲，大媽卻對她窮追不捨。(X) 無論舞妓怎麼閃躲，大媽卻對她窮追不捨。(X)

「小袖小路」受觀光公害困擾立告示禁入

報道指，日本京都祇園深受觀光公害困擾，路面上更是滿地垃圾，讓愛乾淨的當地居民忍無可忍，當地主要大街，花見小路一旁的一條私家路「小袖小路」，過去好意開放通行，但觀光客脫序行為層出不窮，令協議會決定樹立告示禁止遊客通行，擅闖者可罰1萬日圓(折合約500港元)。雖然相關告示沒有法律強制力，但希望能有助提高嚇阻力，不少遊客確實看到告示後離開，沒有闖入。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受