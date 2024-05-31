無禮大媽衹園狂拍舞妓　其他遊客都睇唔過眼(有片)

日本最近遊客過量，遭受觀光公害問題所苦，京都知名景點「祇園」的一條「小袖小路」原為私家路，因大量觀光客擅自闖入，肆意拍照，已改為禁止遊客通行，違者可罰1萬日圓，近日有網民上載片段，一名舞妓走在京都祇園街道上，被大媽明目張膽拿著手機對著這名舞妓狂拍，網民勸諭遊客不要作出這種討厭行為。
綜合報道，早前有網民於影片分享平台TikTok上載的一段影片顯示，一名舞妓走在京都祇園街道上，卻遭無禮大媽拿著手機對著這名舞妓瘋狂拍攝，無論舞妓怎麼閃躲，大媽卻對她窮追不捨，誇張的行為令其他遊客都「睇唔過眼」，紛紛批評：「你不可以這樣，我的天，那很無禮。」
「小袖小路」受觀光公害困擾立告示禁入
報道指，日本京都祇園深受觀光公害困擾，路面上更是滿地垃圾，讓愛乾淨的當地居民忍無可忍，當地主要大街，花見小路一旁的一條私家路「小袖小路」，過去好意開放通行，但觀光客脫序行為層出不窮，令協議會決定樹立告示禁止遊客通行，擅闖者可罰1萬日圓(折合約500港元)。雖然相關告示沒有法律強制力，但希望能有助提高嚇阻力，不少遊客確實看到告示後離開，沒有闖入。
This is why there's a tourist ban on certain areas in Kyoto. This stupid white tourist karen is annoying the shit out of the geisha/maiko even though people were literally yelling, "You can't do that!" 🫤 pic.twitter.com/9qBlOjIqQV— Jena Jamon🐞 (@JenaJamon) May 23, 2024