無禮大媽衹園狂拍舞妓　其他遊客都睇唔過眼(有片)

日本最近遊客過量，遭受觀光公害問題所苦，京都知名景點「祇園」的一條「小袖小路」原為私家路，因大量觀光客擅自闖入，肆意拍照，已改為禁止遊客通行，違者可罰1萬日圓，近日有網民上載片段，一名舞妓走在京都祇園街道上，被大媽明目張膽拿著手機對著這名舞妓狂拍，網民勸諭遊客不要作出這種討厭行為。

綜合報道，早前有網民於影片分享平台TikTok上載的一段影片顯示，一名舞妓走在京都祇園街道上，卻遭無禮大媽拿著手機對著這名舞妓瘋狂拍攝，無論舞妓怎麼閃躲，大媽卻對她窮追不捨，誇張的行為令其他遊客都「睇唔過眼」，紛紛批評：「你不可以這樣，我的天，那很無禮。」