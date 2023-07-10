無突破｜耶倫結束訪華 欠實質成果

美國財長耶倫周日結束4天訪華之旅，外界對其此行並無抱大太期望，她於駐北京美國大使館召開記者會總結今次訪問時，也未有公布具體成果，僅形容與中國財金新領導班子的會晤「直接、實質和富有成效」。耶倫表示，無可能靠一次訪問在一夜間解決中美之間的挑戰，「但我希望此行能建立具彈性和成效的溝通渠道」。這是繼上月美國國務卿布林肯後，再次有美國高官訪華，一名財政部官員承認此行一如預期並無取得具體政策突破，但在「重建聯繫」和建立關係上「非常成功」。

耶倫：世界夠大足以中美共同發展

耶倫上周四抵達北京，先後會見的中方官員包括國務院總理李強、副總理何立峰和中國人民銀行黨委書記、國家外匯局局長潘功勝；耶倫與美國官員均稱潘功勝為人民銀行行長，間接證實他將坐上行長之位。耶倫亦與被視為國家主席習近平親信的前副總理劉鶴，以及人民銀行行長易綱舉行非正式對話。她在記者會上稱，相信從過去兩天與中方官員共約10小時的會談中，推動了中美國關係向前邁進。耶倫指出，中美存有重大分歧，例如美國關注中國的不公平經濟規則，以及中方最近對美國公司採取懲罰性行動，這些分歧需要清楚和直接的溝通，「但總統(拜登)和我並沒有從大國衝突的框架來看待中美關係，我們相信世界夠大，足以容納美國和中國共同繁榮發展」。

耶倫表示，此行目的是與中方新一屆經濟團隊建立和深化聯繫，以減少誤解風險，並為未來兩國在氣候變化、全球債務危機等領域的合作開路。她重申美國非尋求與中國脫鈎，「脫鈎與重要供應鏈多樣化或針對性國安行動有很大分別」。記者問及拜登政府考慮限制美國公司對中國的投資，以防有關投資協助中國軍事發展，耶倫強調有關審查只針對小部分涉及國家安全的行業。新華社形容雙方會談具建設性和務實，但指北京相信將國安議題廣義化，無助經濟和貿易交流正常化。

美國去年10月宣布禁止先進晶片售給中國，而耶倫訪華前，中國宣布限制兩種製造半導體的戰略物料出口，外界視此為回應美方禁令。美國智庫昆西國家事務研究所東亞研究員沃納稱，相信中方官員不會被耶倫說服，美國的禁令不是針對中國經濟，中美領導人均視科技基礎為日後經濟增長的動力，中國領導人視有關限制為企圖令中國永久居於美國勢力之下，強制地排拒中國企業在這個將來最重要行業之外，此議題將成中美關係的毒藥。