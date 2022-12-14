無聊男躲酒店廁所揉麵糰開爐做手工薄餅 網民作嘔：免疫系統開始運作了(有片)

想在酒店房間裡吃東西，不外乎是叫外賣或room service，但外國一名男子竟在房間廁所裡揉麵糰做「手工薄餅」，還吃得津津有味。

英國《鏡報》報道，TikTok帳戶「Barfly7777」愛分享自己挑戰各種破格煮食方式的影片，之前他就挑戰過用多士爐烤雞。這次他嘗試從無到有，在酒店房間的廁所裡做出薄餅。

開始時，Barfly用裝藥的罐子量麵粉，將麵粉鋪在洗手盆旁的雲石台上，以電腦合成的旁白說，「需要3份麵粉、酵母、蜂蜜、鹽，再加調味料來掩蓋廁所的味道」。把材料攪拌並加水後，他就用毛巾蓋著麵糰，放在廁所裡發酵。

之後，他用房間裡的冰桶把麵糰「搓」成餅皮，將餅皮放進平底鍋煎熟，再塗抹茄醬、鋪上意大利辣肉腸，並灑滿芝士碎條，最後還找來工業用的熱風槍，將芝士輕輕燒熔，讓其變得金黃脆口。