無聊男躲酒店廁所揉麵糰開爐做手工薄餅 網民作嘔：免疫系統開始運作了(有片)

想在酒店房間裡吃東西，不外乎是叫外賣或room service，但外國一名男子竟在房間廁所裡揉麵糰做「手工薄餅」，還吃得津津有味。
英國《鏡報》報道，TikTok帳戶「Barfly7777」愛分享自己挑戰各種破格煮食方式的影片，之前他就挑戰過用多士爐烤雞。這次他嘗試從無到有，在酒店房間的廁所裡做出薄餅。
開始時，Barfly用裝藥的罐子量麵粉，將麵粉鋪在洗手盆旁的雲石台上，以電腦合成的旁白說，「需要3份麵粉、酵母、蜂蜜、鹽，再加調味料來掩蓋廁所的味道」。把材料攪拌並加水後，他就用毛巾蓋著麵糰，放在廁所裡發酵。
之後，他用房間裡的冰桶把麵糰「搓」成餅皮，將餅皮放進平底鍋煎熟，再塗抹茄醬、鋪上意大利辣肉腸，並灑滿芝士碎條，最後還找來工業用的熱風槍，將芝士輕輕燒熔，讓其變得金黃脆口。
網民有彈有讚
這個「酒店廁所手工薄餅」看來很美味，Barfly即場試食，吃得津津有味，令不少網民垂涎，旁白還宣布挑戰成功。但對薄餅全程在廁所裡製作，網民反應不一，不少人關注酒店廁所的衛生情況。有網民調侃，「零號病人」、「免疫系統該開始運作了」、「所有在酒店工作的人都會作嘔」、「新冠病毒不會給機會這個人」。但也有網民力撐，稱過去有太多時間住酒店，在房間裡烤製薄餅，自覺似地獄廚神Gordon Ramsay。
也有網民好奇，買冷凍薄餅再加熱，會便宜且簡單得多，何需大費周章去自製，Barfly回應指，他「之前吃的凱撒沙律就不是以愛心來烹調」，又說他可以用平價錢來買麥記漢堡，但這並不代表他想吃。Barfly說，他過去12年每年都要住酒店180日，實在太無聊，所以才想到在房間裡做薄餅。他其後還分享在其他酒店做菜的影片，甚至用酒店熨斗煎牛扒。