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2023-08-21 14:29:00

無臂單車手奪世界冠軍　獎品竟然係手錶 (有片)

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無臂單車手奪世界冠軍，獎品竟然係手錶。(X)

無臂單車手奪世界冠軍，獎品竟然係手錶。(X)

英國蘇格蘭上周舉行2023年的「UCI世界錦標賽」，西班牙「無臂自行車手」Ricardo Ten Argilés在所屬分組中豪奪2面金牌，頒獎時除了獎牌還有賽事贊助商送上精品手錶，頓時讓畫面顯得尷尬，事後也引發外界批評，不過當事人阿吉萊斯多次在社群上以幽默方式應對、強調自己毫不在意。

綜合報道，2023UCI世界錦標賽19日在蘇格蘭舉行，現年47歲的RicardoC1分組中奪下冠軍，他領獎時除了2面金牌外，還有賽事贊助商、瑞士知名手錶品牌「Tissot」提供的2支精品手錶，雖然Ricardo領獎時面露微笑，但畫面卻令部分網民不滿，認為主辦單位相當不貼心，竟然送1名無臂人士2隻手錶。

Ricardo領獎時面露微笑，但畫面卻令部分網民不滿。(X) Ricardo領獎時面露微笑，但畫面卻令部分網民不滿。(X) Ricardo大方反應令許多網民敬佩。(X) Ricardo大方反應令許多網民敬佩。(X) 無臂單車手奪世界冠軍，獎品竟然係手錶。(X)

被問幾點 Ricardo大方睇錶回應

不過，Ricardo並未受到影響，除了多次在X(Twitter)上感謝天梭廠商外，他還貼出一段影片，只見他把手錶戴在自己的左二頭肌上，拍攝者問道「現在幾點了？」，Ricardo興奮地回答「世界冠軍時間」，接著還發出歡呼的吶喊。Ricardo大方反應令許多網民敬佩

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