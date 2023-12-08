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國際
2023-12-08 15:48:00

無良殯儀館標榜環保處理　任由190具遺體腐化　石灰粉扮骨灰

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無良殯儀館標榜環保處理，任由190具遺體腐化，石灰粉扮骨灰。(網上圖片)

無良殯儀館標榜環保處理，任由190具遺體腐化，石灰粉扮骨灰。(網上圖片)

美國科羅拉多州Penrose地區的一間殯儀館，以標榜「環保葬」吸引不少家屬前來光顧服務，送走摯愛的親人。詎料殯儀館的負責人，實際上沒有合理地處理遺體，任由多達190具遺體停放腐爛，屍臭充斥，更把石灰粉冒充骨灰欺騙家屬。州政府人員前往調查，形容簡直是「喪屍煉獄」。

綜合報道，這間殯儀館「The Return to Nature Funeral Home」的負責人Carie HallfordJon Hallford對外宣稱採用「環保葬」，吸引不少家屬光顧他們的服務。但有家屬指出，他們花了1,290美元(折合約1萬港元)使用環保葬火化服務，但拿回來的卻不是親人骨灰，而是石灰粉。事件被揭發後，州政府人員於103日前往殯儀館調查，發現殯儀館內沒有任何保存設備，多達190具遺體沒有經過任何處理，任由腐爛發臭，令整間殯儀館充斥著屍臭味，人員更指，現場驚駭狀況宛如地獄。附近鄰居也說，遠遠就能聞到「動物屍臭味」。

「The Return to Nature Funeral Home」的負責人Carie Hallford和Jon Hallford。(網上圖片) 殯儀館內部。(網上圖片) 殯儀館內部。(網上圖片)

兩負責人被控250項罪名 殯儀館下月拆除

一名母親Crystina Page哀痛表示，她的兒子於2019年接受死刑離世，她把遺體送到這裡處理，卻沒想到兒子的遺體竟然在這裡腐爛4年。另一名家屬Lindsay Maher表示，她在屍群中找到她的婆婆，她們想讓婆婆的骨灰撒入大海，卻沒想到拿到的骨灰竟然是石灰粉。

殯儀館的兩名負責人已經被捕，他們被控偽造文書、竊盜、洗錢、損害遺體等250項罪名，案件已進入司法程序。另外，州政府環保部門下個月將把這間殯儀館拆除，並強調會安全處理「生物與危險物質」。

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