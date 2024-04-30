無良牙醫植牙插穿顎骨　病人被丟醫院險送命

土耳其日前發生一宗駭人的醫療事故，一名男子前往牙科診所植牙，詎料牙醫疑似用力過猛，將螺絲釘直接插穿其顎骨，讓他痛得當場大叫，牙醫需然立即將他送到醫院搶救，但轉頭部走，拒絕退款或賠償，事主因此決定提告。

綜合報道，土耳其40歲男子Ramazan Yılmaz因為牙痛到牙科診所睇病，牙醫聲稱他有一隻牙齒鬆動需要拔除，建議用植牙的方式替補，Ramazan Yılmaz透露，在手術的過程中，他感覺到牙醫似乎太過用力，並提到好像聽到「骨頭碎裂」的聲音，對方表示是正常，沒多久螺絲就穿破顎骨，令Ramazan Yılmaz疼痛慘叫。