無良牙醫植牙插穿顎骨　病人被丟醫院險送命

土耳其日前發生一宗駭人的醫療事故，一名男子前往牙科診所植牙，詎料牙醫疑似用力過猛，將螺絲釘直接插穿其顎骨，讓他痛得當場大叫，牙醫需然立即將他送到醫院搶救，但轉頭部走，拒絕退款或賠償，事主因此決定提告。
綜合報道，土耳其40歲男子Ramazan Yılmaz因為牙痛到牙科診所睇病，牙醫聲稱他有一隻牙齒鬆動需要拔除，建議用植牙的方式替補，Ramazan Yılmaz透露，在手術的過程中，他感覺到牙醫似乎太過用力，並提到好像聽到「骨頭碎裂」的聲音，對方表示是正常，沒多久螺絲就穿破顎骨，令Ramazan Yılmaz疼痛慘叫。
牙醫拒退款和賠償 事主決定提控
牙醫立刻將Ramazan Yılmaz送去當地一間醫院，但隨即離開，醫護人員馬上幫他進行斷層掃描，發現螺絲釘竟然進入Ramazan Yılmaz眼睛後方的大腦以及脊髓液所在的區域，需要立即進行手術。但手術前醫生亦警告Ramazan Yılmaz，他可能因此失去生命，他便趁機跟子女和好。歷經數小時的手術，醫生從他的大腦取出那口螺絲，至今已經康復出院。事後，Ramazan Yılmaz要求為他植牙的牙醫退還植牙費及賠償醫療費，牙醫則指，事件是「醫療併發症」所導致，表明不會退款和賠償，Ramazan Yılmaz無法接受，決定對牙醫提出訴訟。