無視富士山封山 外國人越過閘門抄小徑攻頂 豪言「我們是冒險家」(有片)

日本富士山從7月初起為期2個月的登山季於本月10日結束，然而即使封山後登山步道封閉，仍有不少外國遊客不顧危險抄小徑或越過閘門強行登山。有人下山後受訪稱，「山上有很多人」，現在登山沒問題，「我們是冒險家」。 登山客穿T恤短褲 朝日電視台報道，今年富士山登山季約有20萬人到訪，有9人登山期間喪生。即使現在已封山，山梨縣富士吉田口步道閘門已關閉，當地也有大型告示板提醒道路已封閉，但記者實地採訪，發現仍有不少人取道偏僻小徑或跨越閘門等方法強行登山，其中大多是外國遊客，有人甚至只穿短袖T恤和短褲、背著背囊，沒有適當的裝備便登山，有人穿過叢林，在山坡上行走。

登山客表明無懼危險 記者於本月12日到富士山五合目登山步道的閘門外視察，發現有外國遊客在閘門外停留，一名男子問道：「為何閘門會關掉？(記者回答：因為危險)我就是危險！」不久後，他的朋友到來會合，有人說，「好像是9月封山，但不是今天吧」，有人說：「這是說甚麼？」似乎看不懂封山告示板。這幾名男子似乎放棄登山，但記者隨後發現他們越過另一閘門，進入登山步道。 「山上有很多人」 記者又發現，另有外國人從山上越過閘門回到五合目，有人說：「我剛登上富士山，到了山頂」，他從凌晨5時半出發，一路走上山頂。有外國人下山後表示，山上有很多人，記者提醒封山後登山很危險，那人便說：「攻頂不難，沒問題，我們是冒險家。」

富士山頂氣溫僅5.2度 也有人受訪表示不知道已封山，有人則明知已封山，但認為此時登山並沒問題。一名來自中國的登山客稱，自己攻頂後下山，並坦承事前知道已封山，記者問會否擔心危險，對方即回答：「對我來說沒問題。」 富士山天氣變幻莫測 當日富士山山頂最低溫度為攝氏5.2度。富士山五合目觀光協會會長小佐野昇一表示，即使日間溫暖，但富士山這裡已是秋意盎然，在10月，山頂會突然下雪，與山腳的天氣會截然不同，因此若登山，應詳閱相關資訊。