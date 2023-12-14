無護照無機票仍可登機 神秘俄男丹麥飛抵美國

美國洛杉磯國際機場日前揭發一宗匪夷所思的「偷渡案」。一名俄羅斯籍男子在無護照、簽證及機票下，竟能於丹麥機場通過安檢、出境及登機，順利抵達美國。他被控非法登機偷渡罪名，最高可囚5年。 美國《紐約時報》報道，起訴書指46歲男子奧查加維(Sergey Vladimirovich Ochigava)於上月4日從丹麥哥本哈根機場，乘搭北歐航空931號航班，飛往美國洛杉磯，隨身行李僅放有俄羅斯與以色列的證件，並無護照，姓名也不在航班乘客名單上。他抵達洛杉磯國際機場後，向關員表示護照遺留在機上，但職員遍尋不獲。關員檢視美國國務院資料後，亦不見他有申請赴美簽證。

稱「不記得如何上機」 奧查加維接受調查人員盤問時，說事發前已3天沒睡，故不知發生何事，又說「可能有買機票」，但不肯定。他並稱「不記得如何上機」、不記得如何在無機票下通過安檢，也解釋不了他何時及如何去哥本哈根，以及所為何事。檢察官發言人指，目前認為奧查加維是俄羅斯公民，暫未能確定他在以色列有否合法身份。 機上不停換位 每餐都多取一份 聯邦調查局(FBI)的文件顯示，奧查加維自稱擁有經濟學與市場學博士學位、曾是俄國經濟學者。據報他在機上舉止可疑，機組人員起初見他坐在沒有售出的機位上，在12小時航程中不斷換位，又在機艙內走來走去，跟其他乘客說話，但幾乎沒有人理他。此外，他每餐均要求拿兩份飛機餐，並「曾試圖吃機組人員的朱古力」。