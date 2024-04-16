無買旅遊保32歲男遊柬突昏迷腎衰竭 ICU日花8萬 家人急眾籌

英國一名32歲遊客在柬埔寨的一家旅館中突然昏迷，截至周一已5天未醒，如今命懸一線。家人指當地深切治療病房(ICU)費用達每天8,000英鎊(約7.79萬港元)，加上其他醫療費用，目前已花了逾6萬鎊(約58.4萬港元)，因沒買旅遊保險難以負擔，遂發起眾籌。
來自德比郡欽利(Chinley)的威爾金斯(Ben Wilkins)約兩周前在柬埔寨的科隆(Koh Rong)度假時，突然出事，朋友於上周一在房間裡發現他失去意識，隨後將他緊急送往西哈努克市的一間醫院，之後轉送到首都金邊。
威爾金斯的姐姐伊莫金表示，弟弟被發現有腎衰竭和嚴重肺炎，目前靠呼吸機維持呼吸，陷入昏迷狀態已5天。他們一家正面臨著每天8,000鎊的ICU費用，另一選擇是花20萬鎊(約195萬港元)，由救護飛機送他返英國醫治。
過去無健康問題 曾赴柬埔寨多次都無事
伊莫金表示：「我們不知道威爾金斯在房間裡昏迷了多久。從西哈努克市到金邊的救護車行程長達5個半小時，這是為了讓他能夠進行透析，否則他可能會死」，她聲言「這個國家大部分地區都沒有透析等治療方法」。母親、父親和繼父均已飛往柬埔寨陪伴在側。
她稱，威爾金斯過去並無沒有任何健康問題，並指因之前去過柬埔寨很多次，之前更和女友在島上領養了兩隻狗，並把牠們帶回英國，每之都相安無事，所以沒買旅行保險。伊莫金慨嘆：「年輕時總會覺得自己無敵……這一切不僅是令人心碎的壓力，對我們家庭來說也是巨大的經濟負擔」，「每天ICU費用要8,000鎊，還不包括救護車、藥物、手術、透析和檢查費用」，「我們已花了逾6萬鎊，每天的費用還在大增中」。
伊莫金和母親卡洛琳已在Go Fund Me網站發起籌款，「請幫助我們拯救威爾金斯，對於任何您捐出來幫助支付醫療費用、挽救他的生命並將他帶回家的款項，我們都非常感激。」截至周二早上，暫已經籌得約3.6萬鎊(約。