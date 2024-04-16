無買旅遊保32歲男遊柬突昏迷腎衰竭 ICU日花8萬 家人急眾籌

英國一名32歲遊客在柬埔寨的一家旅館中突然昏迷，截至周一已5天未醒，如今命懸一線。家人指當地深切治療病房(ICU)費用達每天8,000英鎊(約7.79萬港元)，加上其他醫療費用，目前已花了逾6萬鎊(約58.4萬港元)，因沒買旅遊保險難以負擔，遂發起眾籌。

來自德比郡欽利(Chinley)的威爾金斯(Ben Wilkins)約兩周前在柬埔寨的科隆(Koh Rong)度假時，突然出事，朋友於上周一在房間裡發現他失去意識，隨後將他緊急送往西哈努克市的一間醫院，之後轉送到首都金邊。

威爾金斯的姐姐伊莫金表示，弟弟被發現有腎衰竭和嚴重肺炎，目前靠呼吸機維持呼吸，陷入昏迷狀態已5天。他們一家正面臨著每天8,000鎊的ICU費用，另一選擇是花20萬鎊(約195萬港元)，由救護飛機送他返英國醫治。