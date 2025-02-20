無限挑戰瑜珈教練李宥珠35歲突去世 生前IG最後貼文︰Bye

南韓知名瑜珈教練李宥珠驚傳2月18日過世，享年35歲。她所開設的瑜珈教室在官方IG上發表這項消息，令粉絲大為震驚。
綜合韓媒報道，2月19日李宥珠開設的瑜珈教室官方IG發表一則貼文表示，「突然宣布一個令人悲傷的消息，李宥珠教練昨天（18日）去世了。根據死者家屬的意願，將不舉行單獨的葬禮或守靈儀式，老師經營的瑜伽館將開設一個最後的問候空間，直到本周五為止。請大家為美麗、純潔、用特殊才能照亮世界的李宥珠老師的靈魂祈禱，讓她安息。」
12月曾表示想休息一會兒
去年12月，李宥珠曾經在社交平台上透露自己有情緒上困擾，「我害怕丟臉或別人貶低我的價值，我想說我很痛苦，但我不想讓他們擔心或感到難過。我需要靠接受那種力量來生活，但我現在吸收不了任何支持或鼓勵。我只想休息一會兒，我想找到自己。」
她也曾經表示有退休的念頭，說自己實在太累了，像機器一樣不停工作，壓力大到甚麼都不想吃、不想做、不想看，「我想趁我的狀態還好的時候退出，我真的不知道該怎麼辦。」
35歲的李宥珠是瑜珈中心負責人，過去也曾出演過電視節目，包括MBC的《無限挑戰》等，外型亮眼的她也接拍過多部廣告，因此成為明星級的瑜珈教練。
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