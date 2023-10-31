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國際
2023-10-31 17:33:25

熊出沒｜北海道列車深夜撞熊 5乘客通宵留車內7小時 另有辦公室遭熊入侵「搜掠」

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工作人員運走遭列車撞死的熊隻。(互聯網)

工作人員運走遭列車撞死的熊隻。(互聯網)

日本東北及北部地區近期頻傳野熊出沒，其中北海道一JR列車深夜行駛期間撞到熊隻，車上5名乘客被迫通宵留在車內約7小時，所幸沒人受傷。

北海道文化放送(UHB)報道，事發於周一(30)晚上約1125分，JR根室線一列車在野花南站至富良野站之間的路段撞到一頭野熊。野隻被撞後捲入車底，因其生死不明，乘務員無法下車確認是否可安全行駛，只能決定停車。

獵人前往協助

同時，乘務員也擔心在夜間附近可能還有其他熊隻出沒，因此等候至周二上午6時半，在前來協助的獵人陪同下，他們才能確認列車可繼續行駛。

確認被撞熊隻已死亡，且附近沒有其他野熊活動後，乘務員才讓乘客下車，並搭上JR安排的的士前往富良野站。

受事故影響，5名乘客被迫在列車上通宵待了約7小時。這列車是周一晚1021分從瀧川站開出，前往富良野站的尾班車。

北海道列車深夜撞熊後，至翌日早上才讓乘客下車。(互聯網) 北海道農業設施辦公室被熊隻入侵，雪櫃推倒，一片凌亂。(互聯網) 民眾在北海道南部松前町拍到熊隻。(互聯網) 民眾在北海道南部松前町拍到熊隻。(互聯網) 民眾在北海道南部松前町拍到熊隻在草叢找食物。(互聯網) 民眾在北海道南部松前町拍到熊隻在草叢找食物。(互聯網) 民眾今年9月在北海道南部松前町拍到野熊母子出沒。(互聯網) 民眾今年9月在北海道苫前町拍到野熊出沒。(互聯網) 北海道民眾拍到野熊晚上活動。(互聯網)

野熊入侵辦公室翻箱倒櫃

熊隻除了襲擊居民，也入侵房屋造成破壞。報道指，北海道南部八雲町一處農業設施的職員於上周六(28)上班時發現辦公室一片凌亂，疑被熊隻入侵。現場可見，雪櫃被推倒，裡面的牛肉和豬肉有被吃過的痕跡，現場留下15厘米長的熊腳印，辦公室外牆亦遭破壞。

當局事後在農業設施附近的山頭設下陷阱，翌日早上即捕獲一頭身長約1.4米的母熊，當局將其人道毀滅，事後驗屍，發現熊隻胃部的殘餘物，與農業設施雪櫃裡的食物脗合。

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