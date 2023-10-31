熊出沒｜北海道列車深夜撞熊 5乘客通宵留車內7小時 另有辦公室遭熊入侵「搜掠」

日本東北及北部地區近期頻傳野熊出沒，其中北海道一JR列車深夜行駛期間撞到熊隻，車上5名乘客被迫通宵留在車內約7小時，所幸沒人受傷。

北海道文化放送(UHB)報道，事發於周一(30日)晚上約11時25分，JR根室線一列車在野花南站至富良野站之間的路段撞到一頭野熊。野隻被撞後捲入車底，因其生死不明，乘務員無法下車確認是否可安全行駛，只能決定停車。

獵人前往協助

同時，乘務員也擔心在夜間附近可能還有其他熊隻出沒，因此等候至周二上午6時半，在前來協助的獵人陪同下，他們才能確認列車可繼續行駛。

確認被撞熊隻已死亡，且附近沒有其他野熊活動後，乘務員才讓乘客下車，並搭上JR安排的的士前往富良野站。

受事故影響，5名乘客被迫在列車上通宵待了約7小時。這列車是周一晚10時21分從瀧川站開出，前往富良野站的尾班車。